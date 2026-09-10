Recrutement de 168 agents pour la future ligne de métro léger de Phu Quôc

La Compagnie unipersonnelle à responsabilité limitée des chemins de fer urbains N°1 de Hô Chi Minh-Ville (HURC1) a lancé récemment le recrutement de 168 agents appelés à assurer l’exploitation et la maintenance de la future ligne de métro léger (LRT ou Light Rail Transit) de Phu Quôc.

>> Système de paiement sans espèce et des services publics écologiques

>> La ligne de métro Bên Thành - Suôi Tiên gratuite pour le Nouvel An 2026

>> Le métro Bên Thành-Suôi Tiên gratuit pour la Fête nationale

Photo : CTV/CVN

Dans le détail, l’entreprise prévoit de recruter 130 agents d’exploitation et 38 agents de maintenance. Une formation de quatre mois leur permettra de se préparer aux exigences techniques et au transfert de technologies avant la mise en service de la ligne.

Parmi les 130 postes d’exploitation, les agents de station représentent le contingent le plus important. Pour cette catégorie, les candidats âgés de moins de 35 ans sont privilégiés. Ils doivent être titulaires au minimum du baccalauréat vietnamien de fin d’études secondaires, être en bonne condition physique et avoir une bonne acuité visuelle, sans daltonisme ni trouble de la perception des couleurs. Une taille minimale de 1,65 m pour les hommes et de 1,60 m pour les femmes constitue également un critère privilégié. La maîtrise de l’anglais conversationnel ou du chinois est considérée comme un atout.

Les 38 postes de maintenance sont répartis entre sept spécialités : matériel roulant, information et signalisation, électricité, électromécanique des stations, infrastructures, équipements et dépôt, ainsi que planification et synthèse.

Les deux catégories de personnels suivront une formation de quatre mois, conforme aux exigences de transfert de technologies fixées par l’entrepreneur. À l’issue du programme, les stagiaires ayant obtenu les certificats professionnels ou diplômes requis seront officiellement recrutés et affectés à leurs fonctions lorsque la ligne LRT de Phu Quôc entrera en exploitation.

Phuong Nga/CVN