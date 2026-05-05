Play-offs NBA : LeBron James au défi du Thunder

Après un premier tour maîtrisé contre Houston, LeBron James et les Los Angeles Lakers s'attaquent dès mardi 5 mai au Thunder d'Oklahoma City, champion en titre et grand favori de ces play-offs.

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Photo : AFP/VNA/CVN

À 41 ans, LeBron James a tout connu en 23 saisons de NBA, quatre titres avec trois franchises différentes, six finales perdues dont trois contres les Warriors de Stephen Curry, l'une des équipes emblématiques de l'histoire de la ligue, et le natif d'Akron possède la plupart des records marquants.

Le défi que lui propose le Thunder d'Oklahoma City a tout de même de quoi lui faire peur, tant le champion en titre, meilleur bilan de la saison régulière, semble armé pour retrouver la finale NBA, avec sa défense acharnée et son MVP 2025 Shai Gilgeous-Alexander, formidable attaquant, qui ont balayé les Phoenix Suns au premier tour (4-0).

"Face à eux il faudra protéger la balle, ils jouent de façon très physique, ont des mains partout en défense, si vous les laissez voler des ballons ça enflamme leur public et leur collectif", a commenté LeBron James au micro de Prime Video.

"Et évidemment il y a la tête du serpent, Shai, qui postule pour un doublé en tant que MVP... Et ils ont l'équipement complet, pas seulement Shai. Mais on est prêts pour le défi".

Efficaces face aux Rockets (4-2), les Lakers sont en plus toujours privés de leur magicien Luka Doncic, victime d'une élongation de grade 2 au niveau des muscles adducteurs côté gauche il y a un mois face au Thunder. Aucune date de retour n'a été avancée pour le Slovène.

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Un coup dur alors que les Angelenos affrontent "l'une des plus fortes équipes NBA de l'histoire", selon leur coach JJ Redick.

SGA loue le "King"

Austin Reaves, revenu lui de blessure pendant le premier tour, ce qui ajoute une menace offensive bienvenue aux or et pourpre, insiste encore sur la défense du champion.

"Ces moments où l'on trouvait que Houston parvenait à bien nous presser, leur maximum, ce sera le minimum du Thunder, c'est dans leur ADN. C'est une formation qui fait partie du Top 5 de toutes les catégories qui perturbent l'adversaire, les interceptions, les contres, les pertes de balles provoquées, tout ça", souligne l'arrière.

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Dans l'Oklahoma, au repos depuis une semaine, on se méfie quand même des Lakers et d'un LeBron James toujours en jambes (20,9 points, 6,1 rebonds, 7,2 passes de moyenne lors du premier tour).

"LeBron connaît les matches de ce niveau, plus que quiconque dans l'histoire. Nous ne les prenons pas à la légère", assure Gilgeous-Alexander.

"On pourrait passer des heures à détailler tout ce qu'il (James) a apporté au jeu. C'est l'un des tous meilleurs à avoir jamais touché un ballon. Ce basket sans réelle position, ca vient de lui. Ca va être une belle opposition. Même s'il n'est plus à son sommet, il est encore très très bon", estime le Canadien.

Bien lancé lors de ces phases finales avec 31,1 points et 6,6 passes de moyenne, Gilgeous-Alexander va devoir débuter la demi-finale de conférence sans son lieutenant Jalen Williams.

Essentiel lors de la conquête du titre l'an passé, Williams s'est blessé lors du match 2 contre Phoenix (lésion au niveau des ischio-jambiers côté gauche), et a déjà déclaré forfait pour l'ouverture contre les Lakers.

Un petit motif d'inquiétude pour OKC, qui reste toutefois grand favori et va commencer avec deux rencontres à domicile, mardi et jeudi.

AFP/VNA/CVN











