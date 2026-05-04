NBA : Wembanyama contre Gobert en play-offs, duel français en haute altitude

Victor Wembanyama et Rudy Gobert s'affrontent à partir du 4 mai en demi-finale de conférence Ouest des play-offs de NBA, un duel de géants tricolores alléchant à l'image de l'opposition entre les jeunes Spurs et les expérimentés Timberwolves.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Wemby" contre "Rudy", c'est le duel attendu dans cette série au meilleur des sept matches, entre deux Français vice-champions olympiques ensemble à Paris en 2024, deux intérieurs de taille (2,24 m pour le premier, 2,16 m pour le second) spécialistes de la défense. Le pivot des Wolves a été élu quatre fois meilleur défenseur de NBA quand celui des Spurs vient de décrocher le trophée pour la première fois, à l'unanimité.

"C'est incroyable pour le basket français, la jeune superstar contre le mec expérimenté", a résumé Gobert le 2 mai lors d'un point presse.

L'ancien du Jazz (13e saison), loué pour sa défense contre le triple MVP Nikola Jokic au tour précédent, va désormais se mesurer à Wemby, qui a pris à 22 ans une dimension nouvelle pour sa 3e saison, capable de dominer des deux côtés du terrain, ce qui lui vaut de faire partie des trois finalistes pour le trophée de MVP.

"Modèle"

Les deux géants se côtoient depuis plusieurs années, en témoigne cette vidéo d'un jeune et fluet Wembanyama, alors âgé de 16 ans, engagé dans un deux contre deux lors d'un entraînement estival face à l'épais Gobert, qui se souvient d'un "très bon moment".

Wemby reconnaît lui en son aîné un exemple qui a pu "l'inspirer". "Il prend grand soin de son corps, tous les grands intérieurs devraient le prendre pour modèle", a-t-il déclaré le 30 mai lors d'un point presse.

"C'est dur de jouer contre lui, exigeant, j'espère qu'on aura des matches regardables en heure française parce que je sais que les gens vont suivre", a-t-il encore souri.

La série devrait en effet proposer régulièrement des duels sur le parquets entre les deux hommes, même si Gobert ne sera pas le seul défenseur face à "l'alien", dont l'agilité et la vitesse pose des casse-têtes uniques aux adversaires.

"Il n'y a pas une stratégie pour défendre Wembanyama, cela dépend de vos joueurs. Heureusement pour nous, nous avons des profils très variés que l'on va pouvoir tester", a prévenu le coach Chris Finch.

Les costauds Julius Randle et Naz Reid devraient ainsi aider, voire Jaden McDaniels, alors que des joueurs plus petits ont su poser davantage de difficultés au phénomène des Spurs cette saison.

Les Wolves décimés

Si Wembanyama présente un problème en attaque, il érige une muraille mobile en défense que les Wolves vont devoir contourner, malgré leurs absents après un premier tour qui a laissé des traces.

Le meneur All-Star Anthony Edwards, victime d'une hyperextension du genou gauche, et principale menace offensive de Minnesota, ne sera pas remis pour le début de la série, sans certitude pour la suite.

Donte DiVincenzo a lui mis un terme à sa saison (tendon d'Achille) et Ayo Dosunmu (mollet), encore un arrière, a manqué la dernière rencontre face aux Denver Nuggets (série remportée 4-2).

Les Wolves vont devoir trouver des relais offensifs tout en gênant au maximum le rythme défensif de Wembanyama.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Je dois lui mettre la pression, poser des écrans pour mes coéquipiers, il faut que je sois agressif. On doit surtout faire attention à rester dans le rythme de nos possessions", prévient Gobert (33 ans), dont la différence d'âge avec Wembanyama (22 ans), et d'expérience, est à l'image de leurs deux formations.

Les Wolves restent sur deux finales de conférence Ouest d'affilée quand la plupart des Spurs, Wemby inclus, découvrent les play-offs, que leur franchise n'avait plus disputés depuis 2019.

"L'expérience compte mais ils ont des joueurs intelligents dans une organisation très intelligente, ça compense. Gagner 62 matches, ça demande de la constance, de l'équilibre", a tenu à souligner Gobert à propos du deuxième meilleur bilan de la saison régulière.

Wemby s'attend lui à une opposition "plus forte" que celle de Portland au premier tour (4-1), face à une équipe "qui vous force à être à fond pendant 48 minutes, à chaque match".

"J'ai hâte de ce challenge tactique et technique", assure-t-il.

AFP/VNA/CVN