Tennis : invaincu sur terre battue, l'ogre Sinner écrase Zverev à Madrid

Qui pourra battre Jannik Sinner à Roland-Garros ? Invaincu sur terre battue cette saison, le N°1 mondial a remporté le 3 mai à Madrid son cinquième Masters 1000 consécutif, une première, en surclassant en finale l'Allemand Alexander Zverev (3 e ) 6-1, 6-2.

>> Tennis : à Madrid, Sinner en quête d'un 5e Masters 1000 consécutif

>> Tennis : le double tenant du titre Alcaraz déclare forfait pour Roland-Garros

>> Tennis : Kostyuk domine Andreeva et remporte son premier WTA 1000 à Madrid

Photo : AFP/VNA/CVN

À moins d'un mois du Grand Chelem parisien (24 mai-7 juin), l'Italien de 24 ans décroche un deuxième titre d'affilée sur terre battue, faisant de lui l'ultra-favori pour décrocher le seul Majeur qui manque à sa collection (il en a remporté quatre) en l'absence du double tenant du titre Carlos Alcaraz, absent en raison d'une blessure au poignet droit.

Après Paris fin 2025, puis Indian Wells, Miami et Monte-Carlo cette année, ce sacre à Madrid constitue donc un record : aucun joueur n'avait remporté cinq Masters 1000 consécutivement jusqu'ici.

Sinner compte désormais 28 victoires de rang dans les tournois de cette catégorie, avec seulement deux sets concédés (56-2), mais il assure qu'il ne "joue pas pour les records".

Après ses éliminations en demi-finale de l'Open d'Australie (janvier) et en finale à Doha (février), Sinner est désormais invaincu depuis 23 matches et compte déjà quatre titres en Masters 1000 cette année, une performance qui n'avait pas été réalisée depuis Novak Djokovic en 2016 (quatre sur toute la saison).

Pour son premier sacre à la Caja Magica, Sinner a battu dimanche pour la 9e fois d'affilée Alexander Zverev, double vainqueur à Madrid (2018 et 2021), et pour la 4e fois de la saison (demi-finale à Indian Wells, Miami et Monte-Carlo).

Bête noire

Comme souvent, Sinner s'est montré très agressif au retour et Zverev n'a jamais existé. Mené 5 jeux à 0 après seulement 17 minutes, l'Allemand de 29 ans a manqué des points faciles, comme ces deux volées mal jaugées alors que le court était grand ouvert.

Face à sa bête noire, Zverev s'est offert un bref sursis en décrochant son premier jeu (5-1) avant que l'Italien ne valide la première manche par un ace (le 4e).

Sur le court Manolo-Santana, le langage corporel de l'Allemand montrait toute son impuissance, à l'image de ses mains posées sur les hanches et son regard vide après des coups cliniques de Sinner.

Zverev a ensuite permis au N°1 mondial de breaker très vite pour mener 2 jeux à 1 après un revers croisé largement dehors. L'Italien a bouclé son impressionnante démonstration en 57 minutes pour soulever le 28e trophée de sa carrière.

"Je suis vraiment désolé pour cette finale, ce n'était pas mon meilleur jour. Félicitations à Jannik, le meilleur joueur du monde en ce moment", a déclaré humblement l'Allemand après une rencontre qu'il a qualifiée ensuite en conférence de presse de "catastrophique".

Madrid était le dernier tournoi où l'Italien n'avait aucun point à défendre (il avait été suspendu trois mois par l'antidopage l'an dernier). Il est engagé au Masters 1000 de Rome (6-17 mai), où il avait été battu en finale par Carlos Alcaraz lors de la dernière édition.

"Physiquement je vais bien. Il n'y a aucune raison de ne pas jouer Rome, bien sûr. Mais en même temps, j'ai envie de profiter de tout ça. Ça a été très, très long depuis Indian Wells", a affirmé Sinner en conférence de presse.

AFP/VNA/CVN