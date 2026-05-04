C1 féminine : l'OL Lyonnes retrouve la finale et remet en lumière le foot français

Qualifié pour la finale de la Ligue des champions aux dépens d'Arsenal (3-1, 1-2), l'OL Lyonnes a fait un pas de plus dans sa quête du premier titre européen de l'ère Michele Kang, une éclaircie pour le foot féminin français.

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Arrivée en 2023 à la tête du club huit fois vainqueur de la C1, un record, la femme d'affaires américaine et les Lyonnaises courent après un nouveau sacre européen depuis 2022. Le 23 mai à Oslo, elles disputeront leur deuxième finale de Ligue des champions depuis son arrivée, lors de retrouvailles avec le FC Barcelone qui les avaient battues en finale en 2024 (2-0).

"Je ne prends pas à la légère le fait de nous qualifier pour une finale de Ligue des champions. Le club le mérite, Michele Kang, notre présidente, le mérite aussi", a souligné la Norvégienne Ada Hegerberg, après la victoire (3-1) face aux Gunners le 2 mai, venue effacer le revers 2-1 du match aller.

Ballon d'Or en 2018 et déjà six fois titrée en C1 avec l'OL, elle se réjouit de disputer ce match pour le sacre continental sur ses terres : "la Norvège, c'est un petit pays qui n'accueille pas souvent de finales de Ligue des champions. Pour moi, c'est grandiose de venir avec notre belle équipe et montrer au pays ce que nous sommes capables de faire".

En demi-finales la saison dernière, les Rhodaniennes avaient été éliminées par les joueuses d'Arsenal, devenues championnes d'Europe quelques semaines plus tard.

Mais, comme l'indiquait avant la double confrontation l'entraineur espagnol Jonatan Giraldez, arrivé en début de saison, neuf joueuses sont venues étoffer les rangs de l'OL. Et parmi elles, la virevoltante Jule Brand.

Déjà buteuse au match aller, l'internationale allemande de 23 ans a libéré les 22.500 spectateurs du Groupama Stadium à la 86e minute du match retour pour éviter une prolongation à ses partenaires, dans une partie que les Lyonnaises ont dominée.

Éclaircie

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Comme face à Wolfsburg en quart de finale, elles ont su renverser la vapeur après une défaite au match aller. Déjà titré en Coupe de la Ligue, invaincu en championnat et qualifié pour la finale de la Coupe de France, l'OL Lyonnes est encore en lice pour un fabuleux quadruplé.

"Ce n'était pas le cas l'an dernier à la même époque. Mais nous n'avons rien réussi encore, hormis d'avoir gagné la Coupe de la Ligue. C'est le moment. Nous sommes ici pour gagner de grands matches", soulignait Giraldez, qui était à la tête du Barça tombeur des Lyonnaises en finale en 2024.

Le retour de l'OL en finale européenne vient aussi redonner le sourire aux suiveurs d'un football féminin français en proie à plusieurs difficultés ces derniers mois.

Battue puis tenue en échec par les Pays-Bas mi-avril, l'équipe de France n'a plus son destin en main pour une qualification directe à la Coupe du monde 2027 et pourrait bien devoir passer par les barrages.

Surtout, les Bleues de Laurent Bonadei peinent à fédérer autour d'elles avec seulement 8.300 spectateurs à Auxerre, près de trois fois moins qu'à Lyon le 2 mai.

Du côté des clubs, les capitaines des équipes du championnat de France féminin ont récemment dénoncé l'absence d'avancées dans les négociations sur la convention collective des footballeuses professionnelles, espérée depuis déjà trois saisons.

Des revendications qui interviennent dans un contexte où plusieurs équipes féminines françaises sont plombées par la crise économique que traversent les clubs masculins à cause de l'effondrement des droits TV, à l'image de celle de Dijon.

Le DFCO a annoncé début avril que sa section féminine, sixième de Première Ligue, pourrait abandonner le professionnalisme et repartir à un échelon inférieur si le club ne trouve pas de repreneur.

AFP/VNA/CVN