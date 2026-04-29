Play-offs NBA : Victor Wembanyama et les Spurs au deuxième tour

Une première étape validée avec brio. Victor Wembanyama, qui découvre les play-offs NBA, s'est qualifié avec les San Antonio Spurs pour le deuxième tour grâce à un large succès 114-95 sur les Portland Trail Blazers mardi 28 avril au Texas.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Oubliée la frayeur puis la frustration liées à la commotion cérébrale subie sur ce même parquet il y a une semaine, Wembanyama était tout sourire pour son retour devant son public, qui a apprécié la performance collective aboutie des Spurs, malgré une fin de partie brouillonne.

Le Français de 22 ans a été relativement discret en attaque, cumulant 17 points (5 sur 7 au tir), 14 rebonds, 3 passes et 6 contres.

Largement favoris de la série, les Spurs, sur la lancée d'une excellente saison régulière (2es à l'Ouest, 62v-20d), sont venus à bout 4-1 des Trail Blazers, 8es de la même conférence et passés par les barrages.

La franchise texane aux cinq titres (1999, 2003, 2005, 2007 et 2014), qui n'avait plus disputé les play-offs depuis 2019, franchit un tour en phase finale pour la première fois depuis 2017.

"On a pris de l'expérience, on a vu un scénario de série. C'était une bonne façon de commencer nos play-offs. Mais je ne suis pas rassasié, et j'attends des oppositions encore plus fortes", a commenté "Wemby".

La suite s'annonce en effet bien plus corsée pour le phénomène français et sa jeune équipe, soit contre les Minnesota Timberwolves, qui restent sur deux finales de conférence en deux saisons, soit face aux Denver Nuggets du triple MVP Nikola Jokic, champions en 2023.

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Les Wolves mènent 3-2 et reçoivent les Nuggets jeudi pour le match 6, mais sans leur patron Anthony Edwards, sur la touche pour au moins deux semaines.

Frayeur sur la fin

Mardi 28 avril, Wembanyama a été assez peu utilisé en attaque, ses coéquipiers se montrant suffisamment adroits de loin, notamment lors d'une première moitié de rencontre à sens unique (65-45 à la pause).

"Wemby" s'est rattrapé en défense, en réussissant plus de contres que de paniers inscrits. À chaque block, toujours plus aérien et spectaculaire, le tricolore a hurlé sa joie devant ses fans.

Le Français a ainsi conclu sa première série de play-offs après un match 1 tonitruant (35 points), un deuxième marqué par une sortie prématurée sur commotion, un troisième vu des tribunes et un quatrième convaincant dans l'Oregon (27 points, 12 rebonds, 7 contres) dimanche 26 avril.

Alors qu'ils possédaient 28 points d'avance dans le 3e quart-temps, les Spurs se sont toutefois fait peur en laissant tomber agressivité et collectif pour voir les visiteurs revenir à 9 points, dans le sillage du Français Sidy Cissoko (11 points), ancien Spur enfin utilisé, mais trop tard, par Portland dans cette série.

San Antonio a ainsi reçu un bon avertissement avant que la route ne s'élève. La jeune formation a cette fois vu le meneur De'Aaron Fox assurer seul en fin de match (21 points dont 13 dans le 4e quart-temps) pour éviter un grand gâchis.

Les 76ers réduisent l'écart

Plus tôt, les Philadelphia 76ers, au bord de l'élimination, s'étaient imposés sur le parquet des Boston Celtics 113-97, qui ne mènent plus la série que 3-2.

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Les 76ers ont gagné le droit de disputer un match 6 jeudi devant leur public.

Philadelphie a pu compter sur un excellent match de son pivot Joel Embiid, auteur de 33 points, 4 rebonds et 8 passes. Embiid (32 ans) n'est revenu à la compétition que dimanche après avoir été opéré de l'appendicite le 9 avril.

Le MVP 2023 s'est d'abord montré maladroit et insistant de loin en début de match, laissant les Celtics de Jayson Tatum (24 points, 16 rebonds) prendre la tête et mener 57-50 à la pause.

Mais l'Américano-Camerounais, à la carrière freinée par les blessures ces dernières années, a ensuite affiché un magnifique visage offensif, utilisant avec succès ses mouvements dos au panier pour finir à mi-distance ou sous le cercle comme lors de ses plus belles saisons.

Les New York Knicks ont eux repris l'avantage 3-2 face aux Atlanta Hawks en s'imposant largement à domicile 126-97, parfaitement emmenés par leur meneur Jalen Brunson (39 points, 8 passes).

AFP/VNA/CVN