Plantes médicinales : le Vietnam monte en puissance scientifique

Plus de 120 scientifiques venus de 14 pays et territoires se sont réunis dans le Centre international des sciences et de l'éducation interdisciplinaires (ICISE) pour la conférence internationale sur les plantes médicinales et les produits naturels - MPNP2026.

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L’Association "Rencontres du Vietnam", en coopération avec l'ICISE et la Fédération asiatique de biotechnologie (Asian Federation of Biotechnology - AFOB-VN), organise, le 26 mars, la 2e conférence internationale sur les plantes médicinales et les produits naturels (MPNP2026).

Se déroule jusqu'au 28 mars à l'ICISE dans le quartier de Quy Nhon Nam, province de Gia Lai, l’événement a rassemblé plus de 120 professeurs, chercheurs, jeunes scientifiques et doctorants venus de 14 pays et territoires, dont le Professeur Jaehong Han de l'Université Chung-Ang (République de Corée), le Docteur Robin Joshi (Université Pennsylvania - États-Unis), etc.

MPNP2026 est la fruit de la continuité du succès de sa première édition en 2024, consolidant ainsi un réseau international de recherche en pleine expansion.

Organisée tous les deux ans, MPNP (Medicinal Plants and Natural Products) permet d'offrir une plateforme interdisciplinaire permettant à tous les participants de présenter leurs résultats de recherche, de partager leurs expériences et de discuter des innovations, tendances et problématiques les plus récentes, ainsi que des défis pratiques rencontrés et des solutions adoptées dans le domaine de la biologie des plantes médicinales et de l'innovation avancée dans le secteur des produits naturels.

MPNP2026 est également l'occasion pour tous les participants de consolider leurs réseaux de collaboration multidisciplinaires existants et d'en initier de nouveaux.

Dans un contexte où plus de 80% de la population mondiale recourt aux plantes médicinales pour les soins de santé et la prévention des maladies, le Vietnam s’affirme comme un pôle de recherche prometteur, à l’interface entre science, durabilité et économie verte.

Lors de son discours d’ouverture, le Dr Nguyên Huu Hà, vice-directeur du Service provincial des sciences et des technologies a souligné : "Les plantes médicinales et les composés naturels constituent un domaine d’une importance stratégique, à l’heure où les pays recherchent des solutions durables pour les soins de santé, la préservation des ressources naturelles et le développement d’une économie verte".

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 80% de la population mondiale dépend des plantes médicinales pour les soins de santé primaires et la prévention. L’intérêt croissant pour les thérapies naturelles et les composés d’origine végétale stimule l’innovation médicale, avec un recentrage vers la prévention, le maintien de la santé et le bien-être - une tendance de fond à l’échelle mondiale.

Le Vietnam, un pôle stratégique de la biodiversité médicinale

Situé en Asie du Sud-Est, dans une zone tropicale, le Vietnam bénéficie de conditions climatiques et géographiques particulièrement favorables à la croissance des plantes médicinales. Sur environ 12.000 espèces végétales recensées, près de 4.000 sont utilisées dans les pratiques de médecine traditionnelle.

Grâce à cette biodiversité exceptionnelle et à des savoirs ancestraux portés par 54 groupes ethniques, le Vietnam est aujourd’hui reconnu comme l’un des 15 pays clés sur la carte mondiale des plantes médicinales. Cette richesse biologique offre un réservoir d’espèces à forte valeur thérapeutique et économique.

Lors de la conférence, près de 90 communications scientifiques sont présentées, couvrant un large spectre allant de l’agronomie à la biologie moléculaire, en passant par le développement d’extraits, de molécules et de produits alimentaires d’origine végétale.

Le Professeur Duong Tân Nhut, le plus grand expert vietnamien dans le domaine de la biotechnologie végétale, a notamment présenté des systèmes validés en microgravité pour la production de biomasse et de métabolites à potentiel de mise à l’échelle. Par ailleurs, les recherches sur les enzymes et la biotransformation des composés naturels ouvrent de nouvelles perspectives pour la pharmacologie moderne.

Structurer un écosystème d’innovation

Au-delà de sa dimension académique, la conférence vise à structurer des réseaux de coopération multidisciplinaires et à renforcer les partenariats public-privé, tant au niveau national qu’international.

D'après le Dr Nguyên Huu Hà, les autorités de Gia Lai ont réaffirmé leur engagement : "La science et l’éducation constituent le socle de l’innovation et du développement durable… Nous développons un centre de recherche de pointe en biotechnologie et appelons à une coopération renforcée avec la communauté scientifique internationale".

Le développement de zones de culture de plantes médicinales aux normes apparaît parallèlement comme un levier économique stratégique. L’implication d’entreprises, notamment dans la valorisation de produits naturels sûrs et efficaces, traduit une dynamique croissante de transfert vers l’industrie.

Vers une approche durable face aux défis globaux

Organisée dans le cadre de l’Année nationale du tourisme – Gia Lai 2026, la conférence illustre une approche intégrée, articulant science, développement territorial et rayonnement international.

Depuis sa création, l’ICISE a accueilli plus de 19.000 scientifiques issus de 62 pays et territoires, dont 19 prix Nobel, confirmant son rôle de plateforme scientifique internationale en Asie du Sud-Est.

La Professeure agrégée de pharmacie Nguyên Thi Kiêu Oanh (Université des sciences et technologies de Hanoï - USTH), présidente du comité d’organisation, a souhaité : "MPNP2026 sera un espace de partage d’idées nouvelles, de création de partenariats et d’ouverture de nouvelles perspectives de recherche".

Dans un contexte marqué par le changement climatique et la dégradation de l’environnement liée à des modes de développement non durables, la préservation et la valorisation des ressources naturelles deviennent un enjeu critique. Ces défis soulignent la nécessité d’adopter des approches scientifiques, durables et innovantes dans le développement des plantes médicinales et des produits naturels, au Vietnam comme à l’échelle mondiale.

Texte et photos : Câm Sa/CVN