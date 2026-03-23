Les intellectuels vietnamiens en Allemagne contribuent au développement du pays

Le 22 mars, dans le cadre de sa visite de travail en Allemagne, le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a rencontré le personnel de l’ambassade du Vietnam, le Vietnam - Germany Innovation Network (VGI), ainsi que des experts, intellectuels et entrepreneurs vietnamiens vivant et travaillant en Allemagne et en Europe.

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Photo : Thu Hang/VNA/CVN

Lors de cette rencontre tenue au siège de l’ambassade du Vietnam à Berlin, l’ambassadeur Nguyên Dac Thanh a souligné que les missions diplomatiques au Vietnam en Allemagne considèrent la coopération en matière de science, de technologie et d’innovation comme une priorité majeure, et s’engagent à remplir les tâches confiées afin de renforcer davantage les relations entre les deux pays.

Le Professeur et Docteur Nguyên Xuân Thinh, de l’Université technique de Dortmund, également président du VGI en Allemagne, ainsi que des experts et entrepreneurs vietnamiens ont partagé avec le vice-Premier ministre leurs expériences dans plusieurs domaines, notamment le développement de l’intelligence artificielle en Allemagne et ses applications au Vietnam, le stockage de l’énergie, ainsi que les mécanismes de mobilisation des ressources intellectuelles et entrepreneuriales de la diaspora vietnamienne à l’échelle mondiale.

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a rappelé que le XIVe Congrès national du Parti avait fixé des objectifs de développement ambitieux. Le défi actuel consiste à mobiliser toutes les ressources, à saisir chaque opportunité afin d’assurer une croissance rapide et durable et devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

Photo : Thu Hang/VNA/CVN

À cette fin, le développement de la science et de la technologie, la promotion de l’innovation et l’accélération de la transformation numérique constituent des leviers essentiels.

Le vice-Premier ministre a souligné que les intellectuels vietnamiens à l’étranger, formés dans des environnements scientifiques et technologiques avancés, disposent d’un haut niveau de qualification et conservent un fort attachement à leur pays d’origine.

Cet atout constitue une ressource précieuse qui doit être pleinement valorisée afin de contribuer concrètement au développement national.

Pour l’avenir, il a appelé à se concentrer sur la maîtrise des technologies clés, fondamentales et de base. Les activités scientifiques et technologiques devront être étroitement liées aux réalités locales et aux besoins concrets.

Les recherches et applications devront notamment se focaliser sur 11 groupes technologiques et 35 groupes de produits stratégiques définis par le gouvernement, dans l’objectif de former des équipes de recherche solides et de créer des percées pour l’économie nationale.

Le vice-Premier ministre a chargé les organes compétents, dont le ministère des Sciences et des Technologies, de poursuivre la connexion avec les experts et d’intellectuels vietnamiens en Allemagne et en Europe, afin de concrétiser les propositions et initiatives et de promouvoir la solidarité nationale.

En conclusion, Nguyên Chi Dung a réaffirmé la politique constante du Parti et de l’État visant à encourager les intellectuels vietnamiens à l’étranger à contribuer au développement du pays. Il a souligné que les autorités vietnamiennes suivent avec attention et attendent les réussites de la communauté intellectuelle, tout en s’engageant à créer les conditions les plus favorables pour permettre aux experts vietnamiens en Allemagne et en Europe de valoriser pleinement leurs compétences au service du pays.

VNA/CVN