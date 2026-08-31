Quand les créateurs de contenus du monde entier découvrent Phu Quôc

Réunis au Vietnam dans le cadre de Kreatorverse 2026, 120 KOL, KOC et créateurs de contenu venus de 17 pays ont découvert Phu Quôc, après Dà Nang et Hôi An. Entre spectacles, paysages et expériences inédites, leur voyage contribue à propulser le tourisme vietnamien sur les réseaux sociaux internationaux.

Photo : TN/CVN

Après cinq jours à découvrir le Centre du Vietnam, dont la ville de Dà Nang, des centaines de créateurs de contenu internationaux ont poursuivi leur périple à la zone spéciale de Phu Quôc (province d'An Giang, au Sud), du 26 au 29 août, clôturant une semaine consacrée à l’exploration et à la production de contenus destinés à promouvoir le tourisme vietnamien, à l’approche de la Fête nationale (2 septembre).

Du 26 au 29 août, Phu Quôc a accueilli 120 KOL, KOC et créateurs de contenu venus de 17 pays et territoires. Auparavant, le groupe avait découvert Dà Nang, Hôi An et plusieurs destinations du Centre du 21 au 25 août, afin de filmer et de partager leurs expériences touristiques au Vietnam sur les réseaux sociaux. À noter que les KOL, personnalités médiatiques ou spécialisées, disposent d’une audience massive sur Facebook, Instagram, TikTok ou YouTube. Leur force réside dans leur capacité à façonner l’image d’une marque, à inspirer confiance et à stimuler les ventes, en particulier auprès des jeunes.

Les KOC, quant à eux, ne sont pas des professionnels de l’influence, mais des consommateurs authentiques partageant leurs expériences. Moins coûteux pour les marques, ils génèrent un bouche-à-oreille crédible, souvent plus persuasif que les campagnes traditionnelles.

Ces activités s’inscrivaient dans le cadre de Kreatorverse 2026, un programme destiné à la communauté des créateurs de contenu et organisé par Klook, une plateforme de réservation de services touristiques en ligne. Il s’agit de la troisième édition du programme, qui a choisi le Vietnam comme destination pour réunir des créateurs de contenu spécialisés dans le tourisme venus de différents marchés du monde.

Destination impressionnante

Photo : BTC/CVN

Le 28 août au soir, à Phu Quôc, Kreatorverse 2026 a notamment organisé une cérémonie récompensant les KOL, KOC et créateurs de contenu dont les activités se distinguent, qui bénéficient d’une forte popularité auprès de leur communauté ou qui contribuent à faire découvrir et à connecter les utilisateurs à un large éventail d’expériences touristiques.

Vu Nguyên Quân, directeur marketing de Klook Vietnam, a expliqué que l’une des raisons pour lesquelles le Vietnam avait été choisi résidait dans la croissance particulièrement impressionnante de son marché touristique. Au cours des six premiers mois de 2026, le Vietnam figurait parmi les destinations affichant la plus forte croissance sur Klook, avec une hausse d’environ 72% sur un an.

Selon lui, l’attrait du Vietnam tient à la diversité de ses destinations et à sa capacité à répondre aux attentes de différentes clientèles internationales. Pour les voyageurs originaires des Philippines, de Singapour, de Malaisie ou d’Indonésie, le Nord du Vietnam, Sa Pa en particulier, séduit par son climat frais et ses paysages très différents de ceux des pays proches de l’équateur. À l’inverse, Dà Nang, Nha Trang et Phu Quôc répondent davantage aux attentes des touristes sud-coréens, japonais, chinois à la recherche de plages et d’un climat chaud.

La distance aérienne constitue également un atout. Plusieurs des principaux marchés émetteurs du Vietnam se trouvent à moins de six heures de vol, ce qui permet au pays de préserver sa compétitivité dans un contexte où le prix des billets et les coûts de déplacement influencent de plus en plus les choix des voyageurs.

À Phu Quôc, les KOL et KOC internationaux ont pu découvrir des complexes de loisirs et de villégiature, un parc animalier semi-sauvage, des spectacles, des feux d’artifice, des excursions en mer et dans l’île de Hon Thom. Certains nouveaux produits et équipements, ainsi que les orientations de développement de Phú Quốc en vue de l’APEC 2027, leur ont également été présentés.

Un nouveau regard

Photo : TN/CVN

Ryucrew, titulaire du compte Instagram @ryucrew_vancouver, originaire d’Osaka (Japon), vivant actuellement à Vancouver et travaillant comme membre d’équipage de cabine, raconte que ce voyage a considérablement changé sa perception du Vietnam. "Avant, dans ma mémoire, le Vietnam se résumait surtout à des villes animées comme Hanoï ou Hô Chi Minh-Ville, avec des rues constamment encombrées de motos et de voitures. Mais en découvrant Dà Nang et Phu Quôc, j’ai réalisé que le Vietnam était aussi une destination de villégiature particulièrement attrayante. À certains moments, j’avais presque l’impression d’être arrivé dans un autre pays", confie-t-il.

Parmi les expériences qui l’ont le plus impressionné figurent les feux d’artifice de Phu Quôc. Le Japon étant réputé pour ses festivals pyrotechniques, il en avait déjà vu de nombreux. Mais au Japon, ces événements attirent généralement des foules considérables : les visiteurs doivent arriver très tôt pour trouver une place et restent souvent debout au milieu de la foule, ce qui ne permet pas toujours de profiter pleinement du spectacle.

"À Phu Quôc, c’est différent. Nous pouvions nous asseoir et regarder tranquillement tout le spectacle. Au départ, je pensais qu’il s’agirait simplement d’un petit feu d’artifice. Mais lorsque le spectacle a commencé, son ampleur était bien plus importante que je ne l’imaginais. J’ai vu beaucoup de feux d’artifice au Japon, mais cette expérience m’a vraiment impressionné. Je ne m’attendais absolument pas à un spectacle de cette envergure et j’ai été complètement émerveillé lorsque les feux ont commencé", raconte-t-il.

De son côté, la créatrice de contenu chinoise Huoxijiejie, qui anime sur Xiaohongshu la chaîne "Fire Sister" et compte plus de 101.000 abonnés, s’est particulièrement intéressée aux offres de loisirs et de bien-être au Vietnam. Elle s’est dite ravie d’avoir assisté au spectacle Symphony of the Sea (Symphonie de l’océan), à Phu Quôc, qu’elle considère comme l’un des spectacles les plus impressionnants qu’elle ait vus. Elle a également apprécié les spas et massages au Vietnam, qu’elle juge "plus doux, relaxants et paisibles".

Cette KOL a par ailleurs été surprise de pouvoir porter une veste chaude sur les hauteurs de Bà Nà Hills, à Dà Nang, en plein été. Pour elle, cette fraîcheur climatique constitue une expérience originale qui mérite d’être partagée avec ses abonnés.

La venue simultanée de nombreux créateurs de contenu internationaux à Dà Nang, Hôi An et Phu Quôc, juste avant la Fête nationale, devrait générer un volume important de contenus consacrés au Vietnam sur les réseaux sociaux. Une exposition qui pourrait contribuer à faire connaître directement ces destinations auprès de clientèles issues de nombreux marchés internationaux.

Quê Anh/CVN