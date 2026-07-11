An Giang

Phú Quôc : mobilisation après le chavirement d'une vedette touristique

Le Premier ministre vient de publier un télégramme officiel fixant les mesures à mettre en œuvre pour remédier aux conséquences du très grave accident de navigation survenu dans la zone spéciale de Phú Quôc, province d’An Giang.

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Photo : baoangiang.com.vn

Les autorités de la Zone spéciale de Phú Quôc, dans la province d'An Giang, coordonnent actuellement leurs efforts avec les forces compétentes afin de secourir les victimes du chavirement d'une vedette touristique et de limiter les pertes humaines.

Selon les premières informations, l'accident s'est produit vers 13h00 le 11 juillet. La vedette touristique immatriculée AG 26751, exploitée par la société Ocean Pearl Island, qui transportait 32 touristes de nationalité indienne et trois membres d'équipage (un pilote, un mécanicien et un employé), a chaviré alors qu'elle reliait l'îlot Hòn Mây Rút au port d'An Thoi. Selon le bilan établi à 15h00 le 11 juillet 2026, l'accident a fait 15 morts.

Photo : baoangiang.com.vn

Dès qu'elles ont été informées de l'accident, les autorités de Phú Quôc ont mobilisé les forces compétentes, avec le soutien des habitants, pour intervenir rapidement sur les lieux. Grâce à cette intervention, près de 20 personnes ont été ramenées à terre et reçoivent actuellement des soins médicaux.

Les autorités et les forces compétentes poursuivent les opérations de recherche des personnes toujours portées disparues en mobilisant tous les moyens disponibles. Elles ont également demandé aux services compétents d'ouvrir une enquête afin de déterminer les causes de cet accident.

Dépêche du Premier ministre

Le Premier ministre a émis une directive urgente pour remédier aux conséquences du très grave accident de navigation survenu dans la zone spéciale de Phú Quôc, province d’An Giang.

Cette dépêche a été adressée aux ministres de la Défense, de la Police, des Affaires étrangères et de la Construction, ainsi qu’au président du Comité populaire de la province d’An Giang.

Dès qu’il a été informé de l’accident, le Premier ministre a exprimé ses condoléances les plus sincères aux victimes et sa profonde sympathie aux familles des personnes décédées. Il a également ordonné au ministère de la Police, au ministère de la Construction, aux autorités de la province d’An Giang, ainsi qu’aux forces de police, médicales, des garde-côtes et des garde-frontières de se rendre sur place afin de gérer les conséquences de l’accident.

VNA/CVN