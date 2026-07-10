Hanoï renforce la formation des travailleurs ruraux

La capitale vietnamienne engage une nouvelle étape pour développer les compétences de la population vivant dans les campagnes à l'horizon 2030. Cette stratégie entend accompagner les mutations économiques, soutenir l'emploi et préparer les territoires aux transformations liées à l'urbanisation et au numérique.

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Photo : HNM/CVN

Le vice-président du Comité populaire de Hanoï, Vu Thu Hà, a signé le 2 juillet le plan N°252/KH-UBND mettant en œuvre le programme "Renouveler et améliorer la qualité de la formation professionnelle en milieu rural à l'horizon 2030".

Ce dispositif vise une modernisation globale de l'enseignement professionnel afin de répondre aux besoins du marché du travail, d'accroître les revenus des habitants des campagnes et d'accompagner la restructuration économique de la capitale entre 2026 et 2030. Il s'inscrit également dans les orientations de développement des nouvelles campagnes, de l'agriculture numérique et de la reconversion professionnelle induite par l'expansion urbaine.

Les autorités ambitionnent d'accueillir en moyenne 20.000 stagiaires chaque année dans les établissements d'enseignement professionnel. Environ 70% des bénéficiaires suivront des formations non agricoles, contre 30% dans les métiers agricoles. Les femmes devraient représenter plus de 45% des effectifs, tandis que les personnes handicapées constitueront près de 4% des bénéficiaires. Dans les zones de minorités ethniques, l'objectif est que 70% des personnes en âge de travailler accèdent à une qualification adaptée à leurs besoins. Plus de 85% des diplômés devraient trouver un emploi à l'issue de leur parcours.

Des priorités ciblées

Le programme couvre l'ensemble du territoire de Hanoï, avec une attention particulière portée aux communes montagneuses, aux localités peuplées de minorités ethniques ainsi qu'aux zones engagées dans la construction de la nouvelle ruralité.

Il s'adresse aux habitants des campagnes âgés d'au moins 15 ans souhaitant acquérir une qualification ou accéder à un emploi. Les enseignants, artisans, formateurs, responsables des établissements d'enseignement professionnel, entreprises, coopératives et organismes publics impliqués dans ce domaine figurent également parmi les acteurs concernés.

La municipalité prévoit de renforcer les campagnes d'information sur les politiques publiques en matière d'enseignement professionnel, en mobilisant les plateformes numériques, les médias nationaux et locaux ainsi que les organisations sociopolitiques. Les autorités communales seront chargées d'identifier les besoins, d'assurer l'orientation des candidats et de suivre la mise en œuvre des formations.

Les dispositifs d'aide bénéficieront en priorité aux personnes dont les terres ont été expropriées, aux jeunes, aux femmes en situation de vulnérabilité, aux membres des minorités ethniques, aux travailleurs ayant perdu leur emploi ainsi qu'aux personnes contraintes de changer d'activité en raison de l'urbanisation.

Innovation et insertion durable

La ville entend renforcer les infrastructures des établissements de formation professionnelle et moderniser leurs équipements, en privilégiant les secteurs répondant aux besoins de développement économique de Hanoï.

Le plan prévoit également de développer les compétences des enseignants et des cadres de gestion grâce à des formations continues, tout en encourageant la participation d'experts, d'artisans, d'ingénieurs et de techniciens issus des entreprises et des coopératives pour transmettre leur savoir-faire.

La transition numérique occupe une place centrale dans cette stratégie, avec le développement d'outils de gestion informatisés, la constitution d'une base de données sur le marché de l'emploi et une meilleure exploitation des informations relatives à l'offre et à la demande de main-d'œuvre afin d'anticiper les besoins futurs.

Parallèlement, Hanoï souhaite intensifier les partenariats entre les établissements d'enseignement professionnel, les entreprises et les coopératives afin d'élaborer des cursus répondant aux attentes du marché. La priorité sera donnée aux formations commandées directement par les employeurs, accompagnées d'engagements de recrutement.

Enfin, les autorités prévoient d'élargir les services d'orientation, de placement et d'accompagnement des bénéficiaires, notamment via le portail municipal de l'emploi et les bourses de recrutement spécialisées. À terme, l'efficacité des dispositifs sera évaluée à partir du taux d'insertion et des revenus obtenus après la formation, avec une évolution progressive vers un financement fondé sur les résultats plutôt que sur les seuls moyens engagés.

VNA/CVN