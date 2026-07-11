Le Vietnam au secours du Venezuela après le double séisme

Au 5 juillet, les 124 secouristes vietnamiens, déployés dans l’État de La Guaira après un double séisme, avaient déjà extrait 57 victimes des décombres. En reconnaissance de leurs efforts et leur soutien, Caracas leur a décerné la médaille "Héros du Venezuela".

>> Venezuela : le petit immeuble de La Guaira qui a survécu aux séismes

>> Le Vietnam fournit une aide humanitaire urgente au Venezuela après le double séisme

>> Après les séismes au Venezuela, l'angoisse de perdre son logement endommagé

Photo : VNA/CVN

À peine arrivés à Guaiguaza, dans l’État de La Guaira, au Venezuela, les secouristes vietnamiens ont immédiatement engagé les opérations de recherche et de sauvetage. Au 5 juillet, ils ont extrait, 57 victimes des décombres.

Dans le cadre de sa mission, la délégation vietnamienne s’est rendue dans les camps d’hébergement provisoires de Playa Grande, dans l’État de La Guaira, afin de rendre visite aux sinistrés et de leur remettre des produits de première nécessité.

Troisième mission internationale

Les sauveteurs travaillent dans des conditions particulièrement difficiles sans interruption, au milieu de bâtiments instables, sous la menace permanente des répliques sismiques et dans un environnement fortement dégradé. Cette mission constitue la troisième opération internationale de secours humanitaire menée conjointement par l’Armée populaire du Vietnam et le ministère vietnamien de la Police, après les déploiements en Turquie en 2023 et au Myanmar en 2025. Le contingent, composé de 124 secouristes, est arrivé le 29 juin à l’aéroport international Simón Bolívar avant de rejoindre immédiatement sa zone d’intervention.

Les deux séismes de magnitude 7,2 et 7,5, survenus le 24 juin 2026, ont provoqué des destructions massives à Caracas, dans l’État de La Guaira et dans plusieurs régions voisines. Le bilan provisoire dépasse désormais plus de 3.000 morts, plus de 16.0000 blessés et des dizaines de milliers d’habitations détruites. Face à l’ampleur de la catastrophe, la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, a décrété un deuil national de sept jours à compter du 1er juillet afin d’honorer la mémoire des victimes.

Conformément aux directives de la haute direction du Parti, de l’État et du gouvernement vietnamiens, les ministères de la Défense et de la Police ont organisé en un temps record le déploiement d’une mission d’assistance d’urgence. Lors de la cérémonie de départ à Hanoï, le vice-ministre de la Police, le général de corps d’armée

Lê Van Tuyên, a souligné que cette opération dépassait le cadre d’une simple mission technique de secours. Elle incarne la responsabilité humanitaire du Vietnam, son attachement à la solidarité internationale ainsi que l’amitié traditionnelle qui unit les peuples vietnamien et vénézuélien.

Le contingent rassemble des spécialistes rigoureusement sélectionnés pour leurs compétences et leur expérience. Les 82 militaires, placés sous le commandement du général de brigade Pham Van Ty, comprennent des unités du génie militaire, des médecins, des garde-frontières ainsi qu’une équipe cynophile composée de dix maîtres-chiens et de huit chiens de recherche. Le ministère de la Police a, pour sa part, mobilisé 42 policiers dirigés par le colonel Pham Hung Duong, spécialisés dans la recherche de victimes ensevelies, la médecine d’urgence, les communications et la logistique.

Plusieurs membres de la délégation avaient déjà participé aux opérations de secours internationales organisées après les séismes en Turquie en 2023 et au Myanmar en 2025. Sur le terrain, les équipes vietnamiennes appliquent une méthode d’intervention coordonnée : les chiens détectent les indices de présence humaine, les ingénieurs utilisent des radars traversant les structures en béton ainsi que des capteurs thermiques et acoustiques pour localiser les victimes, avant que les spécialistes du déblaiement ne procèdent à l’ouverture sécurisée des décombres. Les médecins assurent ensuite les premiers soins et la stabilisation des blessés avant leur évacuation.

Afin de soutenir cette mission, Vietnam Airlines a mis en place un pont aérien exceptionnel grâce à deux Airbus A350. Le premier appareil a transporté les secouristes et 25 tonnes de matériel spécialisé, tandis que le second a acheminé 46,8 tonnes supplémentaires après une escale technique à Paris. Au total, plus de 71 tonnes d’aide humanitaire ont été livrées au Venezuela, comprenant 50 tonnes de rations alimentaires d’urgence, trois tonnes de conserves, 3.000 litres d’eau potable, des médicaments essentiels ainsi qu’un important volume de matériel médical et chirurgical.

Distinction pour le Vietnam

Photo : VNA/CVN

Cette mobilisation a suscité une vive reconnaissance de la part des autorités vénézuéliennes. Lors d’une cérémonie organisée le 3 juillet dans l’État de La Guaira pour rendre hommage aux équipes internationales mobilisées, la présidente par intérim Delcy Rodríguez a exprimé la profonde gratitude de son gouvernement envers les secouristes étrangers, saluant leur solidarité et leur réactivité.

Par l’intermédiaire de l’ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Vu Trung My, Delcy Rodríguez a adressé une lettre de remerciement au secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm. À cette occasion, les médailles “Héros du Venezuela” ont été remises au Vietnam et aux secouristes vietnamiens pour leur soutien aux opérations de secours.

La cérémonie s’est déroulée en présence de hauts responsables vénézuéliens et de représentants du corps diplomatique.

Animés par un profond esprit de solidarité internationale, les secouristes vietnamiens poursuivent leurs opérations avec détermination, convaincus, selon leur commandement, que sauver des vies humaines au Venezuela revêt la même valeur que porter secours à leurs propres compatriotes.

Huong Linh/CVN