Phu Quôc accélère son chantier aéroportuaire à l’approche de l’APEC 2027

Le projet d’extension de l’aéroport international de Phu Quôc, dans la province d’An Giang, entre dans une phase décisive. Les entreprises de construction accélèrent les travaux afin de respecter l’objectif de mise en service à partir d’avril 2027, en prévision de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027.

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Photo : VNA/CVN

Lancé en septembre 2025, le chantier entre, après un an de travaux, dans sa phase finale de parachèvement. Plusieurs lots approchent désormais de leur achèvement, avec pour objectif de permettre à l’aéroport d’être opérationnel à temps pour accueillir les délégations et les visiteurs de l’APEC 2027.

À la fin septembre 2026, malgré les pluies torrentielles qui se prolongent sur l’île de Phu Quôc, le rythme du chantier ne faiblit pas. Les équipes poursuivent notamment le montage des structures métalliques, la finition de la grande toiture et la pose des vitrages de façade du Terminal T2.

Après un an de construction, la silhouette du Terminal T2 se dessine désormais nettement. Vue du ciel, l’une des ailes de la figure symbolique du "Phénix de feu" a déjà pris forme.

Le point d’orgue du Terminal T2 réside dans sa gigantesque charpente métallique, représentant un poids total de plus de 51.000 tonnes pour l’ensemble du projet, dont 33.000 tonnes uniquement pour la toiture et les deux ailes. Selon le calendrier d’avancement, la structure en béton du bâtiment principal est achevée à environ 95%, tandis que la charpente métallique de la toiture principale est finalisée à 100%.

À l’extérieur, les équipes installent parallèlement le système de vitrage, donnant progressivement au Terminal T2 sa physionomie moderne. Quelque 9.500 panneaux de verre de type "Unitized" sont prévus. Au-delà de leur fonction esthétique, ils doivent répondre à des exigences élevées en matière d’étanchéité, de résistance mécanique et de protection contre le soleil, les pluies et les vents marins caractéristiques de Phu Quoc.

À l’intérieur, les ouvriers se relaient pour installer les différents systèmes techniques. Sur plusieurs niveaux, les tuyauteries techniques, les chemins de câbles, les conducteurs électriques et les équipements associés sont mis en place parallèlement aux travaux de finition architecturale.

L’un des lots les plus suivis est le système automatisé de traitement des bagages, considéré comme le « réseau vital » du terminal à grande échelle. Son installation est réalisée simultanément sur trois niveaux, sur une longueur de plus de 8 km pour la première phase. En septembre 2026, son taux d’avancement atteignait environ 60%. Selon les plans, le système pourra traiter quelque 7.560 bagages au départ et 6.300 à l’arrivée par heure. Les bacs de service de la chaîne automatisée de traitement des bagages ont par ailleurs été acheminés et regroupés en vue des essais à blanc.

Selon un représentant du Conseil de gestion du projet de l’aéroport international de Phu Quôc, relevant du groupe Sun, 7.671 ouvriers et ingénieurs sont actuellement mobilisés sur le complexe aéroportuaire. Ils interviennent notamment sur le Terminal T2, le terminal VIP, l’usine de restauration à bord, les infrastructures au sol, le tarmac et la piste d’atterrissage N° 2. La structure en béton du bâtiment principal ainsi que les travaux de maçonnerie et de finition sont actuellement achevés à environ 95%.

Photo : VNA/CVN

Trân Van Chung, superviseur des travaux de finition du Terminal T2 au sein du Conseil de gestion, explique que les pluies torrentielles et prolongées affectent principalement les travaux extérieurs, notamment ceux liés à la toiture et à la façade. Les intempéries perturbent également l’acheminement des matériaux depuis le continent vers l’île. Pour sécuriser les approvisionnements, les entreprises profitent des fenêtres météorologiques favorables pour transporter les matériaux et renforcent parallèlement leurs capacités de stockage sur le chantier.

Selon le plan, le projet sera achevé et opérationnel dès avril 2027, portant la capacité de l’aéroport à 20-24 millions de passagers par an d’ici 2030. À plus long terme, l’ensemble du terminal formera la figure complète du "Phénix de feu", avec une capacité de 50 millions de passagers par an.

Outre l’accueil des délégations à l’occasion de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027, le projet vise à faire de Phu Quôc une importante porte d’entrée aérienne internationale, en renforçant les liaisons directes avec les grands centres économiques et touristiques de la région et du monde.

Identifié comme un projet clé pour l’île, le vol technique prévu le 30 décembre 2026 constituera une première échéance majeure dans cette course engagée depuis plus d’un an.

VNA/CVN