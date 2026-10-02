Hanoï accueille la Semaine des produits Vietnam - Laos

Dans le cadre du programme "Vitalité des produits vietnamiens", la Semaine des produits Vietnam - Laos, placée sous le thème "Belles fleurs de Champa", a été inaugurée le 1 er octobre au 93, rue Dinh Tiên Hoàng, à Hanoï.

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L’événement est organisé conjointement par l'Agence pour la surveillance et le développement du marché intérieur relevant du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et le Département du commerce intérieur du ministère lao de l’Industrie et du Commerce.

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie d’ouverture, le vice-ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Viêt Son, a souligné que le Vietnam et le Laos entretenaient une amitié grandiose, une solidarité spéciale et une coopération intégrale, constamment consolidées par les dirigeants et les peuples des deux pays.

Sur cette base solide, les relations économiques et commerciales font l’objet d’une attention particulière, les deux ministères de tutelle assurant une coordination régulière dans plusieurs domaines stratégiques.

Cette manifestation fait suite aux récents échanges d’expériences entre les deux ministères sur les structures organisationnelles, l’inspection, ainsi que la gestion et le développement des marchés nationaux.

Selon le vice-ministre, cette semaine commerciale constitue une étape concrète pour présenter les produits emblématiques des deux nations, offrant ainsi aux consommateurs de la capitale et aux visiteurs une occasion unique de découvrir et d'expérimenter la richesse des terroirs locaux. Au-delà de l'aspect commercial, l'événement crée un espace de rencontre privilégié pour les entreprises, les coopératives et les unités de production, favorisant la recherche de partenaires et l’expansion des réseaux d’affaires.

Chaque produit exposé porte en lui une valeur culturelle et l'histoire de son pays d'origine, contribuant ainsi à une meilleure compréhension mutuelle entre les deux peuples, a affirmé le vice-ministre Nguyên Viêt Son.

Selon l’ambassadrice du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh, cette initiative se tient dans un contexte où les deux pays mettent activement en œuvre les accords conclus par leurs dirigeants de haut niveau en matière de coopération économique, commerciale et d’investissement.

Photo : VNA/CVN

L'espace dédié au Laos met en avant des produits authentiques tels que le riz gluant Yodsam, la viande de buffle de Laofood, le thé de Lanxiang ou encore des soieries artisanales. En inverse, le pavillon vietnamien regroupe des produits issus de diverses régions, allant de la gastronomie traditionnelle avec le "cha côm" de Viêt Huong et la sauce de poisson de Luân Nghiêp, aux produits innovants comme les cosmétiques vegans et les articles à base de noix de coco.

En marge de cette inauguration, l'Agence pour la surveillance et le développement du marché intérieur a signé un protocole d'accord avec le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh pour le déploiement du programme "Vitalité des produits vietnamiens". Aux termes de cet accord, les deux parties coopéreront à la promotion des produits vietnamiens, à la mise en relation de ces produits avec les consommateurs et les circuits de distribution nationaux, et organiseront des activités de partage et de formation sur la transformation numérique, le commerce électronique, le streaming en direct, le développement de marque et la communication digitale.

VNA/CVN