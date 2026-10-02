Hanoï : l’indice des prix à la consommation progresse de 5,36% en septembre

L’indice des prix à la consommation (IPC) à Hanoï a augmenté de 0,81% en septembre 2026 par rapport au mois précédent, de 4,47% par rapport à décembre 2025 et de 5,36% sur un an. Sur les neuf premiers mois de 2026, l’IPC moyen a progressé de 4,91% par rapport à la même période de 2025.

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Photo : VNA/CVN

L’indice du groupe "alimentation et services de restauration" a augmenté de 0,80% en septembre par rapport au mois précédent et de 4,81% sur un an. Les prix des légumes ont fortement progressé, principalement en raison des pluies prolongées à Hanoï et dans les provinces du Nord, qui ont provoqué des inondations et endommagé les cultures, réduisant ainsi l’offre.

Les fortes précipitations ont également perturbé les récoltes, le transport et l’approvisionnement des marchés de la capitale, exerçant une pression à la hausse sur les prix.

Sur un an, le groupe "logement, électricité, eau, combustibles et matériaux de construction" a augmenté de 7,19%. Sur les neuf premiers mois de 2026, il a progressé en moyenne de 7,44% par rapport à la même période de 2025, sous l’effet notamment de la hausse de 40,80% du prix du kérosène, de 43,09% des services d’assainissement, de 16,76% des matériaux de construction, de 8,57% des loyers et de 3,89% de l’électricité résidentielle.

Le groupe "transports" a augmenté de 11,30%. Sur les neuf premiers mois de 2026, son indice moyen a progressé de 6,90% sur un an, avec notamment une hausse de 39,01% du diesel et de 11,23% de l’essence. La hausse de 80,63% des tarifs du transport aérien de passagers a également fortement contribué à cette évolution.

Sur les neuf premiers mois de 2026, le groupe "équipements et articles ménagers" a augmenté en moyenne de 3,22% sur un an, tandis que le groupe "médicaments et services médicaux" a progressé de 0,44%. Selon les autorités statistiques municipales, le renforcement de la gestion des prix des médicaments et des services médicaux par le gouvernement produit des résultats visibles.

Photo : VNA/CVN

D’une manière générale, selon l’Office des statistiques de Hanoï, l’évolution des prix du marché au troisième trimestre 2026 a principalement été influencée par les cours mondiaux de l’énergie, les coûts de production et de transport, la demande saisonnière ainsi que les conditions météorologiques affectant l’offre de certains produits agricoles.

Malgré les fluctuations de certains prix, l’approvisionnement en biens est resté assuré et la circulation des marchandises s’est déroulée normalement, sans pénurie ni hausse anormale des prix à grande échelle.

Au troisième trimestre 2026, l’IPC moyen a augmenté de 5,14% par rapport à la même période de 2025. Les groupes ayant enregistré les plus fortes hausses sont les transports (+7,74%), le logement, l’électricité, l’eau, les combustibles et les matériaux de construction (+7,17%), l’éducation (+5,32%) ainsi que l’alimentation et les services de restauration (+4,87%). Le seul groupe en baisse est celui des communications et technologies de l’information, avec un recul de 0,66%.

Globalement, les variations enregistrées au troisième trimestre 2026 concernent principalement les produits directement liés aux prix des carburants, qui influent sur les coûts des intrants. Dans ce contexte, la généralisation de la commercialisation de l’essence biologique E10 RON 95 à l’échelle nationale a contribué à réduire sensiblement la pression sur les prix au troisième trimestre 2026.

VNA/CVN