Le Vietnam et le Japon élargissent leur coopération technologique

En visite au Japon, le ministre Vu Hai Quân a discuté avec ses homologues et des partenaires japonais de nouvelles pistes de coopération dans les semi-conducteurs, l’IA, les technologies quantiques et les infrastructures numériques.

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Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de sa visite de travail au Japon, le 2 octobre, le ministre des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quân, a rencontré des responsables du ministère japonais de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et des Technologies, ainsi que du ministère des Affaires intérieures et des Communications. Il a également participé au Forum des technologies numériques Vietnam-Japon 2026 et rencontré la direction de l’Université de Tokyo.

Lors de sa rencontre avec le ministre japonais de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et des Technologies, Seki Yoshihiro, le ministre Vu Hai Quan a proposé au Japon de poursuivre l’octroi de bourses d’études supérieures, notamment aux niveaux master et doctorat dans les domaines des technologies stratégiques, et de faciliter les échanges entre étudiants, doctorants et équipes de recherche des deux pays.

Dans le secteur des semi-conducteurs, les deux ministres ont souligné l’importance de renforcer les liens entre formation, recherche et pratique. Le Vietnam a notamment proposé d’étudier la création d’un Mini Fab Lab au sein de l’Université Vietnam - Japon, destiné à la formation, à la recherche et à la production expérimentale de puces à petite échelle.

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Les échanges ont également porté sur le programme Nexus, cadre de coopération Vietnam - Japon consacré aux semi-conducteurs et à la formation de ressources humaines hautement qualifiées. Le Vietnam a proposé d’en élargir le champ à l’intelligence artificielle (IA), aux technologies quantiques et à la santé, tout en renforçant les liens avec les organismes de recherche japonais.

De son côté, Seki Yoshihiro a réaffirmé que le Vietnam était un partenaire important du Japon et exprimé sa volonté de continuer à élargir la coopération scientifique et technologique. Les deux parties ont convenu de charger leurs organismes compétents de poursuivre les discussions afin de concrétiser la coopération dans les domaines des semi-conducteurs, de l’IA, des technologies quantiques et de la santé.

Le ministre Vu Hai Quân a ensuite rencontré le ministre japonais des Affaires intérieures et des Communications, Fujii Hisayuki. Les échanges ont porté sur l’IA, les infrastructures numériques, la formation des ressources humaines et la coordination des politiques dans les domaines de l’information et de la communication.

Le même jour, le ministre Vu Hai Quân a participé à Tokyo au Forum des technologies numériques Vietnam-Japon 2026.

Organisé conjointement par l’Association vietnamienne des logiciels et des services informatiques (VINASA), le Département de l’industrie des technologies numériques et de l’intelligence artificielle et des partenaires vietnamiens et japonais, l’événement a réuni plus de 250 dirigeants d’entreprises et d’organisations technologiques des deux pays. Placé sous le thème "Synergie numérique Vietnam - Japon : co-créer l’avenir grâce à l’intelligence artificielle et aux technologies de pointe", le forum a porté sur l’évolution de la coopération technologique Vietnam - Japon, de la fourniture de services d’externalisation vers la recherche et le développement de produits technologiques.

Dans son intervention, le ministre Vu Hai Quân a souligné les progrès considérables réalisés par les entreprises technologiques vietnamiennes au Japon, tant en taille qu’en qualité. Il a présenté quatre orientations de coopération : moderniser les systèmes technologiques fondamentaux afin d’améliorer la productivité ; mener conjointement des recherches, concevoir et tester des technologies de pointe telles que l’IA, la robotique et les drones ; former des ingénieurs en IA en fonction des besoins réels des entreprises ; et introduire les produits développés conjointement par les entreprises des deux pays sur les marchés et dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Dans le cadre de son déplacement, le ministre Vu Hai Quân a enfin rencontré la direction de l’Université de Tokyo, l’une des principales universités du Japon, et visité FPT Japan, où il a échangé sur plusieurs orientations en matière de développement technologique.

VNA/CVN