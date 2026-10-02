Le Vietnam confirme son rôle de moteur de croissance en Asie du Sud-Est

En septembre, plusieurs médias et institutions financières internationales ont publié des évaluations favorables des perspectives de l’économie vietnamienne. Le pays continue d’apparaître comme l’un des moteurs de la croissance en Asie du Sud-Est, porté par des fondamentaux économiques solides, une progression de son marché financier et de nouveaux relais de croissance liés à la transformation technologique.

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Photo : VNA/CVN

Des fondamentaux solides

De grands médias internationaux, dont Reuters et Bloomberg, ainsi que la Banque mondiale (BM), continuent de souligner le dynamisme de l’économie vietnamienne. Selon les données de la BM, le PIB du Vietnam est passé de 16,24 milliards de dollars en 1994 à 514,7 milliards de dollars, tandis que, calculé en parité de pouvoir d’achat (PPA), il a franchi le seuil des 1.000 milliards de dollars. Cette évolution témoigne de l’ampleur de la transformation économique du pays et constitue l’un des fondements de son ambition de devenir un pays développé à l’horizon 2045.

Un rapport de Bain & Company, DBS et Vriens & Partners table, dans son scénario de référence, sur une croissance de 6,2%, confortant la place du Vietnam parmi les économies les plus dynamiques d’Asie du Sud-Est.

Cette dynamique est notamment soutenue par le rôle croissant du Vietnam dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Le pays est devenu une importante base de production pour de nombreux groupes multinationaux, dont Samsung, Intel et Foxconn. Les entreprises à capitaux étrangers représentent actuellement quelque 70% des exportations nationales.

Autre fait marquant en septembre 2026 : FTSE Russell a officiellement annoncé l’inclusion des actions vietnamiennes dans son indice des marchés émergents. Selon le fournisseur britannique d’indices, cette évolution pourrait permettre au Vietnam d’attirer quelque 6 milliards de dollars de capitaux étrangers. Le gestionnaire d’actifs américain Vanguard a également annoncé son intention de porter ses investissements au Vietnam à 2,5 milliards de dollars, témoignant de l’intérêt croissant des investisseurs internationaux pour le marché vietnamien.

Une industrie manufacturière en reprise

L’activité manufacturière affiche elle aussi une reprise notable. Selon le rapport PMI publié par S&P Global, l’indice des directeurs d’achat du secteur manufacturier vietnamien s’est établi à 53,3 points en août 2026, se maintenant pour le 14e mois consécutif au-dessus du seuil de 50 points et enregistrant sa plus forte amélioration depuis le début de l’année.

Le site PMI de S&P Global souligne que les entreprises vietnamiennes ont renforcé leur capacité à optimiser leurs performances opérationnelles. Face aux incertitudes géopolitiques mondiales, elles ont notamment réduit leurs coûts et ajusté leurs effectifs afin de concentrer leurs ressources sur leurs activités essentielles. Cette adaptation a contribué à une progression de la production à son rythme le plus rapide depuis plus de deux ans.

L’IA transforme progressivement le marché du travail

Parallèlement, l’essor de l’intelligence artificielle (IA) et de l’automatisation transforme progressivement le marché du travail. Une enquête de Reeracoen Group et Rakuten Insight menée dans six marchés de l’ASEAN montre que le Vietnam affiche la plus forte proportion d’entreprises faisant état d’une amélioration de leur chiffre d’affaires (46%), ainsi que le taux le plus élevé d’entreprises prévoyant d’accroître leurs recrutements (16%). Quelque 59% des dirigeants interrogés se disent également confiants dans les perspectives de leur activité.

Selon HR Asia, le Vietnam est par ailleurs le seul marché d’Asie du Sud-Est où l’IA et l’automatisation constituent le principal facteur cité par les travailleurs envisageant une reconversion professionnelle, avec 39% des réponses.

Cette évolution illustre l’influence croissante des nouvelles technologies sur les choix professionnels au Vietnam et met en évidence la nécessité d’adapter les compétences aux mutations du marché de l’emploi. Elle souligne également l’importance de la formation et de la montée en compétences pour accompagner la transformation numérique de l’économie.

VNA/CVN