Les Américains divisés quant à la responsabilité de la paralysie du gouvernement

Un nouveau sondage publié vendredi 7 novembre montre que les Américains sont divisés quant à la responsabilité du plus long arrêt des activités gouvernementales de l'histoire des États-Unis.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Une enquête YouGov révèle que 32% des personnes interrogées attribuent la responsabilité de cet arrêt aux démocrates, 35% aux républicains et 28% aux deux partis à parts égales.

Par rapport au précédent sondage réalisé à la mi-octobre, la proportion de personnes qui rejettent principalement la responsabilité sur les républicains a baissé de 4 points, tandis que celle qui tient les deux partis pour également responsables a augmenté de 4 points.

Environ un tiers des Américains ont déclaré que la paralysie du gouvernement les affectait beaucoup ou assez, contre 21% il y a un mois, ajoute l'enquête.

La paralysie du gouvernement, qui a débuté le 1er octobre, est entrée dans sa sixième semaine consécutive, le Sénat ayant échoué mardi pour la 14e fois à faire voter un projet de loi de financement à court terme proposé par les républicains.

Alors que les deux partis restent enlisés dans une guerre verbale, l'impact de cette arrêt record des services publics américains continue de se propager, portant un coup dur à de nombreux domaines de la vie quotidienne, notamment la sécurité aérienne et les programmes d'aide alimentaire.

Xinhua/VNA/CVN