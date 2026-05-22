Un conducteur vietnamien de deux-roues sur deux utilise des applications de navigation

Près d’un conducteur de moto sur deux au Vietnam recourt aux technologies de navigation pour trouver son itinéraire, éviter les embouteillages et faciliter ses activités professionnelles.

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Photo : Qùynh Trân/CVN

Cette tendance ressort d’une étude sur les comportements des conducteurs de deux-roues en Asie-Pacifique publiée récemment par HERE Technologies, à l’issue d’une enquête menée auprès de plus de 2.400 personnes en Chine, en Inde, en Indonésie, au Japon, en Thaïlande et au Vietnam.

Au Vietnam, les résultats montrent que 50% des usagers déclarent utiliser "souvent" ou "systématiquement" des outils de navigation lors de leurs déplacements. Il s’agit principalement d’applications de géolocalisation et de cartographie sur appareils mobiles. Ce taux demeure inférieur à celui de la Chine (70%) et de l’Inde (61%), mais dépasse celui de l’Indonésie (48%) et se situe largement au-dessus du Japon, où seuls 30% des utilisateurs y recourent fréquemment.

Selon HERE Technologies, ces écarts reflètent les spécificités des infrastructures et des habitudes de circulation propres à chaque pays. Au Japon, le réseau routier est mieux structuré et les conducteurs connaissent généralement leurs trajets habituels. À l’inverse, en Asie du Sud-Est et en Chine, la navigation numérique est devenue un outil presque indispensable dans les déplacements quotidiens.

L’entreprise considère également le Vietnam comme l’un des marchés les plus atypiques de la région, en raison de la forte densité de motos, de la complexité du trafic urbain, de l’existence de nombreuses adresses non officielles et du dynamisme constant des services de livraison.

Dans ce contexte, les applications cartographiques ne servent pas uniquement à trouver son chemin : elles permettent aussi de réduire les incertitudes liées aux déplacements, d’éviter les erreurs d’itinéraire et de limiter les pertes de temps dans des zones urbaines très denses.

Cette réalité se reflète dans les attentes des utilisateurs vietnamiens. Ainsi, 62% des conducteurs interrogés considèrent l’optimisation des itinéraires comme la fonctionnalité la plus importante. Viennent ensuite le guidage vocal (60%), les mises à jour du trafic en temps réel (51%) et le recalcul automatique d’itinéraire (40%). Par ailleurs, 53% souhaitent disposer d’un affichage cartographique en plein écran afin de mieux visualiser leur trajet dans un environnement routier saturé.

"Les conducteurs vietnamiens évoluent dans l’un des environnements de circulation les plus denses et les plus changeants d’Asie", souligne Munish Kumar Verma. Selon lui, les deux-roues étant étroitement liés aux moyens de subsistance quotidiens au Vietnam, des solutions de navigation fiables et actualisées en temps réel jouent un rôle essentiel pour maintenir l’efficacité des trajets, limiter les risques et garantir des revenus stables.

Concernant le niveau de satisfaction, 39% des Vietnamiens interrogés se déclarent "très satisfaits" des services de navigation, tandis que 15% se disent "insatisfaits". La Chine affiche le taux de satisfaction le plus élevé, avec 47% d’usagers se déclarant "très satisfaits".

Photo : Here/Gemini/CVN

Malgré cela, les utilisateurs continuent de rencontrer de nombreuses difficultés. Dans l’ensemble des six marchés étudiés, les problèmes les plus fréquents concernent la stabilité de la connexion et des données, la précision des cartes dans des environnements routiers complexes, ainsi que la qualité des indications lors des changements de direction. Seuls 18% des participants affirment n’avoir rencontré aucune erreur de navigation au cours des quatre dernières semaines.

Le rapport souligne également les fortes exigences des conducteurs vietnamiens en matière de précision et de réactivité en temps réel. Les erreurs d’itinéraire sont perçues comme le principal problème, devant les estimations inexactes du temps d’arrivée (ETA) et les difficultés à localiser les accès aux immeubles ou aux quartiers résidentiels.

Les experts de HERE Technologies expliquent que, pour les chauffeurs de plateformes numériques et les livreurs, ces imprécisions peuvent avoir des conséquences directes sur les délais de livraison, les évaluations des clients et les revenus quotidiens.

Ainsi, 28% des chauffeurs privilégient des estimations ETA fiables afin d’éviter les réclamations liées aux retards, tandis que 24% souhaitent que le système adapte instantanément l’itinéraire en fonction de l’évolution des conditions de circulation. En outre, 20% déclarent dépendre fortement des fonctionnalités d’optimisation des trajets à multiples arrêts dans le cadre de leurs activités de livraison.

La sécurité constitue également une préoccupation majeure pour les usagers vietnamiens. Nids-de-poule, présence de poids lourds et d’autobus, virages dangereux : plus de 60% des personnes interrogées considèrent ces éléments comme des risques importants sur la route.

Luu Quy - Câm Sa/CVN