Renforcer les engagements en faveur de la biodiversité et de la conservation durable

Le Vietnam continue d’affirmer son rôle de membre actif et responsable dans la mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique et du Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal, a déclaré le vice-ministre Nguyên Quôc Tri, lors du meeting coorganisé par le ministère vietnamien de l’Agriculture et de l’Environnement, le Comité populaire municipal de Hai Phong et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

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Photo : VNA/CVN

Le Vietnam traduit progressivement les objectifs mondiaux dans ses stratégies, plans d’aménagement et programmes de développement nationaux, avec la conviction que la conservation de la nature doit constituer le fondement du développement durable, de la croissance verte et de l’amélioration de la qualité de vie de la population, a ajouté le vice-ministre Nguyên Quôc Tri.

Concernant les orientations futures, le Vietnam continuera à privilégier le renforcement de l’efficacité de la mise en œuvre au niveau local, le développement des capacités des autorités de base, des gestionnaires des zones protégées et des communautés locales. Le pays entend également promouvoir l’application des sciences, des technologies et de la transformation numérique dans la gestion des ressources naturelles. Des outils tels que les systèmes d’information géographique (SIG), la télédétection, les pièges photographiques, l’eDNA, les drones et les systèmes de surveillance intelligents sont progressivement déployés afin d’améliorer la qualité du suivi et de la gestion de la biodiversité.

Soulignant les importantes contributions du Vietnam à la conservation de la biodiversité, Mme Francesca Nardini, représentante résidente adjointe du PNUD au Vietnam, a indiqué que la biodiversité subit des pressions croissantes liées au changement d’affectation des terres, à la pollution, à l’exploitation non durable des ressources naturelles et au changement climatique.

Le PNUD est fier d’accompagner le gouvernement vietnamien et ses partenaires dans le renforcement des institutions, la mobilisation des financements pour la biodiversité et l’élargissement des solutions fondées sur la nature. Ces efforts comprennent notamment le soutien à l’élaboration du septième rapport national sur la mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique, la restauration et la gestion durable des forêts, des mangroves, des zones humides et des écosystèmes côtiers, ainsi que la promotion de la participation des communautés locales aux actions de conservation.

Photo : VNA/CVN

Du point de vue local, le vice-président permanent du Comité populaire municipal de Hai Phong, Lê Anh Quân, a indiqué que la ville possède des écosystèmes riches et variés, avec plus de 22.000 hectares de forêts, dix types d’écosystèmes caractéristiques et plus de 4.000 espèces animales et végétales ainsi que 207 ressources génétiques rares et endémiques. Elle intensifiera la gestion et la protection des écosystèmes naturels, sensibilisera davantage la population à la valeur de la nature, accélérera la plantation de mangroves et renforcera la protection stricte des forêts spéciales.

La ville s’engage aussi à sanctionner sévèrement les actes de chasse et de commerce illégaux d’animaux sauvages, à promouvoir les modèles d’économie verte et les moyens de subsistance durables, à privilégier l’économie circulaire sans sacrifier l’environnement à la croissance économique, ainsi qu’à mobiliser l’ensemble de la société, la coopération internationale et les ressources scientifiques au service de la protection de l’environnement et de la biodiversité.

Placée sous le thème "L’action locale pour une efficacité mondiale", la Journée internationale de la biodiversité 2026 souligne que les objectifs mondiaux en matière de conservation de la nature et d’utilisation durable de la biodiversité ne pourront être atteints qu’à travers des actions concrètes, dotées de ressources et mesurables à l’échelle locale, au sein de chaque écosystème et de chaque communauté.

VNA/CVN