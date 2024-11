Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam à l’honneur au Cambodge

Photo : VNA/CVN

Prenant la parole, Cheam Yeap, premier vice-président de l'Assemblée nationale du Cambodge, a déclaré que le Cambodge et le Vietnam avaient entretenu de bonnes et spéciales relations d'amitié. C'est le facteur qui crée une coopération efficace et avantageuse bénéficiant aux deux peuples.

L’attribution de cet ordre par le roi du Cambodge au dirigeant vietnamien témoigne de la noble amitié entre les deux pays.

S'exprimant à cette occasion, le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, a souligné que cet honneur n'était pas seulement personnel mais aussi une reconnaissance des contributions de l'Assemblée nationale et des générations de dirigeants vietnamiens aux relations entre les deux pays.

Il a déclaré que le Parti, l'État, l'Assemblée nationale, le gouvernement et le peuple vietnamien attachaient une grande importance aux relations avec le Cambodge. Il a affirmé la solidarité constante et le ferme soutien du Parti, de l'État et du peuple vietnamien au développement du Cambodge, espérant que le Cambodge continuera à remporter de nombreux succès, de nouvelles réalisations plus grandes et plus complètes dans le développement du pays.

Trân Thanh Mân s’est engagé à poursuivre ses efforts pour contribuer au renforcement des relations d’amitié et de solidarité spéciale entre les deux Partis, les deux États, les deux Assemblées nationales et les deux peuples.

Le dirigeant vietnamien est convaincu qu'avec les efforts du Cambodge, la solidarité des trois pays Vietnam - Cambodge - Laos et le soutien de la communauté internationale, le Cambodge parviendra certainement à mettre en œuvre avec succès les objectifs fixés.

VNA/CVN