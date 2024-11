Le SG du Parti Tô Lâm s'entretient avec le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim

Lors de l’entretien, les deux dirigeants se sont réjouis du développement global des relations Vietnam - Malaisie depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1973, puis du partenariat stratégique en 2015.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, ils ont convenu d'élever les relations Vietnam-Malaisie au niveau d'un partenariat stratégique global, pour les intérêts des deux peuples, pour la paix, le développement durable et la prospérité commune de l'ASEAN et du monde. Ils sont parvenus à des perceptions communes et importantes sur les principales orientations visant à promouvoir la coopération dans les domaines clés du partenariat stratégique global entre les deux pays.

En plus, Tô Lâm et Anwar Ibrahim ont convenu de consolider fermement la confiance politique ; d'élargir et approfondir la coopération en matière de défense et de sécurité ; d'améliorer l'efficacité des relations sur les chaînes du Parti, de l'État, du gouvernement et de l’organe législatif ; de renforcer les échanges entre les hauts dirigeants des deux pays. Ils ont demandé aux agences concernées des deux parties d'élaborer prochainement un plan d'action pour mettre en œuvre le partenariat stratégique global pour la période 2025-2030.

Coopération dans le développement de l'industrie halal

Ils ont partagé des points de vue communs sur le renforcement des liens économiques orientant vers le développement durable, créant ainsi davantage de ressources pour la nouvelle phase de développement des deux pays. Ils ont convenu de promouvoir la coopération dans le développement de l'industrie halal, en encourageant les entreprises de chaque pays à accroître leurs investissements sur le marché de l'autre ; de renforcer la coopération dans la science et la technologie, l'économie verte, l'innovation, la transformation numérique, l'énergie verte...

Les deux dirigeants ont apprécié la coordination régulière et le soutien mutuel des deux pays dans les mécanismes multilatéraux, notamment au sein de l'ASEAN et l'ONU et sont convenus d'élargir et d'approfondir leur coordination sur les questions internationales.

Photo : VNA/CVN

Tô Lâm et Anwar Ibrahim ont affirmé l'importance du maintien de la paix, de la sécurité, de la stabilité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale ; résoudre les différends par des moyens pacifiques ; pas menacer ni recourir à la force, conformément aux principes du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982) ; ne pas mener d'activités susceptibles d'aggraver les tensions et affecter la paix et la stabilité en Mer Orientale. Les deux dirigeants ont convenu d'appeler à la pleine mise en œuvre de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et à l'adoption rapide d'un Code de conduite en Mer Orientale (COC) de manière efficace et substantielle, conformément au droit international, y compris la CNUDM 1982 et contribuant à promouvoir des tendances positives en Mer Orientale.

À cette occasion, le leader du PCV s'est dit convaincu que la Malaisie assumera et remplira son rôle de présidence de l'ASEAN en 2025.

Le dirigeant vietnamien a invité le Premier ministre Anwar Ibrahim à assister au Forum sur l'avenir de l'ASEAN 2025 qui se tiendra au Vietnam. L'invitation a été acceptée.

À l'issue de l'entretien, Tô Lâm et Anwar Ibrahim ont assisté à l'échange de deux documents de coopération, avant de rencontrer la presse pour informer des résultats de leur entretien.

VNA/CVN