Petrovietnam dépasse ses objectifs sur l'ensemble de ses six indicateurs clés

Le Groupe national vietnamien de l'industrie et de l'énergie (Petrovietnam) a dépassé ses six objectifs de production et d'activité principaux au cours des quatre premiers mois de 2026, renforçant ainsi son rôle de pilier essentiel de la sécurité énergétique nationale dans un contexte de volatilité persistante des marchés mondiaux de l'énergie.

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Photo : VNA/CVN

Le groupe a maintenu un approvisionnement stable en pétrole brut pour les raffineries nationales, ainsi qu'en produits pétroliers et gaziers essentiels, contribuant ainsi à la stabilisation du marché intérieur et au soutien de la croissance économique.

Malgré les incertitudes croissantes pesant sur les prix mondiaux de l'énergie et les chaînes d'approvisionnement, Petrovietnam a maintenu une production élevée et continue dans les raffineries de pétrole de Dung Quât et de Nghi Son (raffinerie et usine pétrochimique). Le groupe a également accéléré le développement de nouveaux gisements pétroliers et mis en œuvre des solutions technologiques pour optimiser la production des gisements existants.

Parallèlement à ses efforts de production, Petrovietnam a activement proposé des mécanismes et des politiques visant à diversifier ses sources d'approvisionnement en pétrole brut afin de garantir un approvisionnement suffisant pour les deux principales raffineries du pays et de répondre à la demande intérieure croissante de carburants.

Grâce à ces efforts, les six principaux indicateurs d'activité ont tous dépassé les objectifs fixés au cours du trimestre janvier-avril, notamment l'exploitation du pétrole brut et du gaz, la production d'électricité, la production d'essence et la production d'engrais.

La production de pétrole brut a enregistré une croissance particulièrement forte, progressant de 14,3% en glissement annuel sur les quatre premiers mois de l'année. Au cours du seul premier trimestre, la production totale de pétrole brut a atteint 2,63 millions de tonnes, soit une hausse de 10,4% par rapport à la même période en 2025.

Ses filiales d'exploration-production, notamment PetroVietnam Exploration Production Corporation (PVEP) et la coentreprise Vietsovpetro, ont maintenu des opérations stables et efficaces tout en garantissant le respect des normes de sécurité. Leurs performances ont contribué à sécuriser l'approvisionnement en pétrole brut pour les activités de raffinage nationales.

PVEP a annoncé une production de 1,08 million de tonnes équivalent pétrole au premier trimestre, soit une forte hausse de 136% par rapport à l'année précédente.

En avril, Petrovietnam et ses partenaires ont également signé un accord pour le développement du gisement gazier de Nam Du - U Minh. Ce projet recèlerait des réserves estimées à environ 4,44 milliards de mètres cubes de gaz et devrait fournir environ 700 millions de mètres cubes par an.

Une fois opérationnelle, cette source de gaz devrait couvrir environ 30% de la demande en gaz de la province de Cà Mau, tout en constituant une source d'approvisionnement importante pour la région du sud-ouest du pays de fin 2028 à 2035.

Dans le secteur du raffinage et de la pétrochimie, la société Binh Son Refining and Petrochemical JSC (BSR) a maintenu l'exploitation de la raffinerie de Dung Quât à un niveau exceptionnellement élevé, atteignant en moyenne 124 à 125% de sa capacité nominale. Ce niveau a été jugé optimal pour maximiser la production tout en garantissant la sécurité d'exploitation.

Au premier trimestre, la BSR a produit plus de 1,99 million de tonnes de produits raffinés, contribuant ainsi de manière significative à l'approvisionnement national en carburants et à la stabilité du marché. L'entreprise a également collaboré avec la Vietnam Oil Corporation (PVOIL) afin d'accélérer le déploiement du biocarburant E10 à l'échelle nationale. Les deux parties mettent en place une chaîne intégrée de production et de distribution pour garantir un large approvisionnement du marché à partir de mai 2026.

Parallèlement, PVOIL a enregistré une forte croissance de son activité de négoce de carburants, avec des ventes dépassant 1,6 million de mètres cubes/tonnes au premier trimestre, soit une hausse de 27,7% sur un an. L'entreprise a également accru ses importations malgré la hausse des coûts afin de maintenir un approvisionnement stable et a ouvert 39 nouvelles stations-service, portant son réseau national à 988 points de vente.

Petrovietnam a déclaré qu'elle continuerait de tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs les plus ambitieux possibles en mai et au deuxième trimestre, jetant ainsi les bases de la réalisation de son plan stratégique pour 2026, tout en conservant son rôle de premier plan pour garantir la sécurité énergétique nationale et soutenir la croissance économique du pays.

VNA/CVN