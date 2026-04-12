Pencak silat : le Vietnam accueille l’élite asiatique en 2026

Fort du succès de l’édition 2025, le Vietnam est de nouveau choisi pour organiser les Championnats d’Asie de pencak silat 2026. Prévu en juillet prochain à Dông Nai (Sud), l’événement s’annonce déjà comme l’un des rendez-vous sportifs majeurs du continent.

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Photo : VNA/CVN

"Nous avons été désignés une nouvelle fois pour accueillir les Championnats d’Asie de pencak silat 2026”, s’est réjouie Tu Thi Lê Na, responsable de cette discipline au sein de l’Autorité des sports du Vietnam. Il s’agit d’une compétition prestigieuse et de haut niveau. Le Vietnam prévoit d’organiser l’événement dans la province méridionale de Dông Nai, et de nombreux athlètes de haut niveau venus de toute l’Asie sont attendus, a-t-elle fait savoir.

Selon un document envoyé par l’Autorité des sports du Vietnam au Service de la culture, des sports et du tourisme de Dông Nai, le tournoi devrait se dérouler du 15 au 23 juillet.

Le comité d’organisation local travaillera avec la Fédération asiatique de pencak silat pour finaliser le règlement de la compétition, y compris les épreuves de combats sportifs (tanding) et artistiques (seni).

Le Vietnam a accueilli les Championnats d’Asie de pencak silat 2025 dans la province de Hà Tinh (Centre), avec la participation de près de 400 athlètes et entraîneurs de 10 pays asiatiques : le Vietnam, la Thaïlande, la Malaisie, l’Inde, le Laos, Singapour, l’Indonésie, les Philippines, l’Ouzbékistan et le Kazakhstan.

L’édition 2025 comprenait 32 épreuves de tanding et seni. Les équipes participantes ont salué l’organisation et les infrastructures de compétition mises à disposition par le pays hôte.

À l’issue du tournoi, le Vietnam a dominé le tableau des médailles avec 17 médailles d’or, quatre d’argent et sept de bronze, suivi de la Malaisie, de l’Indonésie, de Singapour et des Philippines.

Photo : VNA/CVN

La Fédération asiatique de pencak silat a salué la qualité de l’organisation vietnamiennne lors de l’édition précédente, renouvelant ainsi sa confiance au pays pour accueillir à nouveau la compétition cette année.

Avant le coup d’envoi des Championnats d’Asie 2026, les responsables techniques de la Fédération asiatique, en coordination avec l’Autorité des sports du Vietnam, procéderont à une inspection rigoureuse des infrastructures et des installations à Dông Nai.

Cette année, la sélection nationale ne sera pas engagée dans la préparation des Jeux asiatiques (ASIAD 20). Pour autant, l’organisation des Championnats d’Asie à domicile constitue l’objectif annuel prioritaire, les combattants étant déterminés à concentrer tous leurs efforts pour viser les meilleurs résultats devant leur public.

Un art ancestral classé par l’UNESCO

Le pencak silat est un art martial indonésien, qui se décline en quelque 800 variations régionales axées sur la défense, alliant techniques de combat, danse et spiritualité. Ancien, cet art utilise tout le corps, incluant des frappes et des prises, et s’enseigne à travers l’archipel depuis des siècles.

En plus de sa dimension sportive, la tradition du pencak silat comprend aussi des aspects mental et spirituel, d’autodéfense et artistique. Les mouvements et les styles de pencak silat sont fortement influencés par divers éléments artistiques, reposant sur une unité entre le corps et le mouvement, en adéquation avec l’accompagnement musical.

Le terme “pencak” est surtout connu à Java, tandis que le terme “silat” est privilégié dans le Sumatra occidental pour décrire un ensemble d’arts martiaux présentant de nombreuses similarités.

En plus des termes locaux, chaque région a ses propres mouvements, styles, accompagnements, musiques et équipements connexes qui incluent des costumes, des instruments de musique et des armes traditionnelles.

Les traditions du pencak silat ont été inscrites par l’UNESCO en 2019 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

VNA- Phuong Nga/CVN