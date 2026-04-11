Le Vietnam s’incline face à l’Indonésie en demi-finale régionale de futsal

L’équipe nationale vietnamienne de futsal s’est inclinée 2-3 face à l’Indonésie en demi-finale du Championnat de futsal de l’ASEAN 2026, manquant ainsi sa qualification pour la finale.

>> Le Vietnam démarre fort et attend le Timor-Leste au Championnat de futsal de l’ASEAN

>> Le Vietnam affrontera la redoutable Indonésie en demi-finale régionale de futsal

Photo : Dantri/CVN

L’équipe nationale vietnamienne de futsal s’est inclinée 2-3 face à l’Indonésie en demi-finale du Championnat de futsal de l’ASEAN 2026, manquant ainsi sa qualification pour la finale.

Le Vietnam a pris un bon départ. Dès la quatrième minute, Nguyên Thinh Phat a eu l’occasion d’ouvrir le score après une perte de balle indonésienne près de son but, mais son tir a heurté la barre transversale.

L’Indonésie a pris l’avantage à la 11e minute, profitant d’une erreur de coordination vietnamienne. Kareth a marqué à bout portant (1-0), puis deux minutes plus tard, il a doublé la mise d’une frappe précise, portant le score à 2-0 pour l’Indonésie à la mi-temps.

Le Vietnam a accentué sa pression après la pause. À la 22e minute, Nguyên Da Haia réduit l’écart à 1-2 d’une frappe lointaine. Cependant, une minute plus tard, l’Indonésie a réagi grâce à un but de Sanjaya à bout portant, portant le score à 3-1.

Le Vietnam a continué à presser. À la 30e minute, Công Dai a effectué une belle percée au premier poteau avant de conclure un coup franc pour réduire l’écart à 2-3.

En fin de match, le Vietnam a tenté un jeu de puissance, mais a peiné face au pressing intense de l’Indonésie. Malgré une prestation correcte, des erreurs d’inattention à des moments clés et un manque de précision dans la finition ont coûté la victoire au Vietnam.

L’Indonésie s’est imposée 3-2 et s’est qualifiée pour la finale, tandis que le Vietnam disputera le match pour la troisième place le 12 avril. L’autre demi-finale, opposant le pays hôte, la Thaïlande, à l’Australie, est prévue à 20h00 le même jour.

AFP/VNA/CVN