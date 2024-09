Myanmar : les inondations font 19 morts et des milliers de déplacés

"Au total, 3.602 personnes touchées par les inondations dans 30 endroits ont été secourues et déplacées", a déclaré le service des pompiers dans un message publié sur Facebook jeudi soir 12 septembre sur ses opérations à Naypyitaw, ajoutant que "19 personnes avaient été tuées". Les conditions météorologiques défavorables provoquées par le typhon Yagi, la tempête la plus puissante à avoir frappé l'Asie cette année, ont tué plus de 230 personnes au Vietnam et en Thaïlande, et les eaux de crue des rivières ont inondé des villes dans les deux pays, rapportent des médias.

