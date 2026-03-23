Dà Nang ouvre deux nouvelles liaisons aériennes internationales

La ville de Dà Nang, au centre du Vietnam, se félicite de l’ouverture de deux nouvelles liaisons aériennes internationales en provenance de Manille (Philippines) et de Bali (Indonésie), marquant une avancée importante dans le renforcement de sa connectivité en Asie du Sud-Est.

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Photo : Lê Lâm/VNA/CVN

Une cérémonie s’est tenue à l’aéroport international de Dà Nang le 20 mars pour célébrer les vols inauguraux opérés par AirAsia.

À 15h20, le vol Z2824 de Philippines AirAsia, en provenance de l’aéroport international Ninoy Aquino, a atterri à Dà Nang avec 180 passagers à son bord. La ligne Manille-Dà Nang sera exploitée quatre fois par semaine, les lundis, mercredis, vendredis et dimanches, par des Airbus A320.

Plus tard dans la journée, à 17h55, le vol QZ480 d’Indonesia AirAsia, en provenance de l’aéroport international Ngurah Rai, a également atterri à Dà Nang avec 180 passagers. Il s’agit de la première liaison aérienne directe entre Bali et Dà Nang, opérée quatre fois par semaine selon le même programme par des Airbus A320.

La cérémonie d’accueil, organisée au terminal T2, a réuni des représentants du Comité populaire municipal, de l’ambassade d’Indonésie au Vietnam, des autorités compétentes et de la compagnie aérienne.

Photo : Lê Lâm/VNA/CVN

Lors de son intervention, la vice-présidente du Comité populaire municipal, Nguyên Thi Anh Thi, a souligné que l’ouverture des lignes Manille-Dà Nang et Bali-Dà Nang contribue de manière significative au développement du réseau aérien de la ville, favorisant ainsi la croissance du tourisme, la promotion du commerce et les échanges culturels. Ces nouvelles liaisons devraient également réduire les temps de trajet et améliorer l’accès aux principaux marchés régionaux.

Selon Jane Runkat, conseillère ministérielle à l’ambassade d’Indonésie au Vietnam, la demande de voyages entre le Vietnam et l’Indonésie a fortement augmenté, avec plus de 300.000 passagers en 2025 et un commerce bilatéral atteignant 17,2 milliards de dollars. La liaison directe Bali-Dà Nang devrait ainsi renforcer la coopération dans de nombreux secteurs.

L’ouverture de ces lignes devrait consolider la position de Dà Nang en tant que destination touristique attractive dans la région et créer de nouvelles opportunités pour attirer les visiteurs internationaux dans les années à venir.

VNA/CVN