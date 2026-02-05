JO-2026 : le curling lance le bal, à deux jours de la cérémonie d'ouverture

Les épreuves des Jeux olympiques d'hiver 2026 de Milan Cortina ont débuté avec le tournoi mixte de curling à Cortina d'Ampezzo, mercredi 4 février à deux jours de la cérémonie d'ouverture.

Photo : AFP/VNA/CVN

Quatre rencontres sont au programme de cette première journée de compétition: elles opposent la Suède à la République de Corée, la Grande-Bretagne à la Norvège, le Canada à la République tchèque et l'Estonie à la Suisse devant quelques centaines de spectateurs, notamment tchèques.

Le public a rallié la patinoire de Cortina d'Ampezzo, en plein coeur de la station huppée des Dolomites, dans un décor très hivernal avec d'abondantes chutes de neige depuis le début de la matinée.

L'Italie, sacrée championne olympique 2022 de la discipline, fera son entrée en lice jeudi face à la Corée du Sud.

Les JO-2026 débuteront officiellement vendredi 6 février avec la cérémonie d'ouverture qui aura pour cadre principal le stade de football de San Siro à Milan mais qui se déroulera en simultané sur trois autres sites de ces troisièmes JO d'hiver italiens.

Comme le veut désormais la tradition, aux Jeux d'hiver comme aux Jeux d'été, les compétitions sportives commencent deux jours avant leur ouverture officielle pour permettre le déroulement de toutes les épreuves au programme.

D'ici au 22 février, 116 titres olympiques seront attribués.

AFP/VNA/CVN