JO-2026/ski alpin : l'Américain Cochran-Siegle en tête du premier entraînement de descente

|L'Américain Ryan Cochran-Siegle a réussi le meilleur temps du premier entraînement à la descente des Jeux olympiques de Milan Cortina, le 4 février 2026 à Bormio.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Sous un ciel couvert et sur une piste du Stelvio moins glacée que d'habitude en raison des récentes chutes de neige, Cochran-Siegle a devancé les cadors de la descente, dont la révélation italienne de l'hiver Giovanni Franzoni (+ 16/100e) et le génie suisse Marco Odermatt (+ 40/100e), qui n'a pas skié à fond.
Médaillé d'argent en super-G lors des Jeux de Pékin en 2022, Cochran-Siegle apprécie la piste du Stelvio : il a remporté une seule course de Coupe du monde, justement à Bormio en 2020 (super-G).
De leur côté, les Français ont pris des repères. Nils Allègre signe le 11e chrono de l'entraînement, devant Alban Elezi Cannaferina (23e) et Maxence Muzaton (29e).
Inquiétude toutefois pour Nils Alphand : le Français s'est fait mal à la main droite après avoir été déséquilibré lors de l'entraînement. Il est reparti avec un sac de glace autour du poignet.
Le staff de l'équipe de France présent à Bormio a indiqué à l'AFP qu'il allait faire une radio dans l'après-midi pour en savoir plus.
L'entraînement a également été marqué par la chute du Norvégien Fredrik Moeller, qui s'est visiblement blessé à l'épaule. Il a été héliporté vers un hôpital.
Un second entraînement officiel est prévu jeudi 5 février à 11h30.
AFP/VNA/CVN