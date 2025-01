Paris : spectaculaire incendie à la mairie du 12e arrondissement, le beffroi menacé

Photo : AFP/VNA/CVN

"La mairie est meurtrie mais l'essentiel est sauvé", a déclaré la maire de cet arrondissement du sud-est de la capitale, Emmanuelle Pierre-Marie, visiblement émue.

Les dégâts sont "circonscrits à la charpente et au beffroi" qui coiffe le bâtiment datant de la fin du XIXe siècle, a précisé l'élue écologiste lors d'un point presse.

"Le plus sûr selon les pompiers de Paris serait de déposer le beffroi, qui contient une cloche, pour éviter tout risque d'effondrement", a indiqué Patrick Bloche, premier adjoint à la maire de Paris, Anne Hidalgo.

"Ce qu'il y a de plus stressant, c'est de savoir s'il va tenir suffisamment longtemps avant qu'on le dépose alors qu'est annoncé un avis de tempête", a ajouté l'élu, précisant que cette dépose serait assurée par les services de l'État.

Dans la soirée, le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez a indiqué sur BFMTV que décision a été prise de la retirer.

"Nous discutons actuellement avec la Ville de Paris et les architectes de sécurité de la préfecture de police pour retirer cette flèche et essayer de le faire dès demain et éviter un sinistre grave" car elle "menace de s'effondrer soit côté rue, soit côté mairie".

Les quatre piliers du beffroi, haut de 35 m, "n'ont pas été touchés", a précisé à la presse sur place le lieutenant Matthieu Lamouliatte.

La toiture de la mairie a été gravement endommagée mais l'intérieur du bâtiment est sauvegardé, et aucune victime n'est à déplorer.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les registres de l'état civil - l'un des plus importants de France dans cet arrondissement de 141.000 habitants - et les œuvres d'art, notamment le mobilier de l'école d'architecture intérieure Boulle, ont été "préservés, même de l'eau, grâce à l'intervention incroyablement efficace des pompiers qui les ont mis à l'abri", a salué Emmanuelle Pierre-Marie.

Le sinistre qui s'est déclaré dans la nuit et dont l'origine est encore indéterminée, a mobilisé d'importants moyens.

"À ce stade, rien ne laisse penser à un incendie volontaire", a indiqué le parquet de Paris sollicité par l'AFP, soulignant que "les recherches sur les causes de l'incendie étudieront notamment les conditions de sécurité des travaux de réfection de la toiture, et le dispositif électrique du bâtiment".

Les travaux en cours ne concernent pas la partie incendiée du bâtiment et "ne peuvent être à l'origine de l'incendie", a néanmoins pointé Patrick Bloche.

"Émotion"

L'incendie a été "maîtrisé" après un peu plus de trois heures d'intervention, a précisé à l'AFP un porte-parole de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), alertée vers 03h20 et qui a engagé une soixantaine d'engins et 150 soldats du feu.

Photo : AFP/VNA/CVN

Sept lances à incendie et des échelles ont été déployées.

"Le feu s'est propagé avec le vent et tout est inondé parce qu'il a continué à pleuvoir", a témoigné en début de matinée auprès de l'AFP une riveraine, qui n'a pas donné son nom, confiant avoir été prévenue du sinistre vers 06h00 et avoir été rassurée d'apprendre que le gardien de la mairie - qui réside sur place - était "en sécurité".

"Quelle émotion devant l'incendie de la mairie du 12e arrondissement qui nous rappelle tant celui de Notre-Dame de Paris", quand la cathédrale avait été dévorée par les flammes en 2019 et sa flèche s'était effondrée, a réagi sur X la ministre de la Culture Rachida Dati.

"Il faudra sans doute plusieurs jours pour expertiser tout ça", a déclaré en début de matinée sur RTL M. Nuñez, venu sur place aux côtés d'Anne Hidalgo.

La Ville de Paris a mis en place une "cellule de crise et une cellule psychologique", a annoncé la maire socialiste.

Les services publics de la mairie du 12e, qui emploie une centaine d'agents, sont maintenus et assurés dans la mairie du 11e. Le premier adjoint du 12e arrondissement y a célébré un mariage en début d'après-midi, a précisé le maire du 11e, François Vauglin.

AFP/VNA/CVN