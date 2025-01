La Suède saisit un navire soupçonné d'avoir endommagé un câble optique sous-marin

>> Incident sur deux câbles sous-marins : impact sur la connectivité internationale

Photo : ABACAPRESS.COM/CVN

Une enquête criminelle pour sabotage grave présumé a été ouverte, a indiqué le parquet sans révéler le nom ni la nationalité du navire.

Selon le journal suédois Expressen, le navire serait le pétrolier Vezhen, enregistré à Malte et naviguant depuis la Russie. Le navire est actuellement ancré au large de Karlskrona, dans le sud-est de la Suède, a confirmé le fournisseur d'analyses maritimes Marine Traffic.

La firme propriétaire du câble, SJSC Latvian State Radio and Television Center (LVRTC), a déclaré avoir détecté des perturbations dans la transmission de ses données un peu plus tôt dimanche 26 janvier, et a suggéré que le câble avait probablement été endommagé par une force extérieure. La section affectée se trouve dans la zone économique suédoise, a rapporté la radio nationale suédoise.

LVRTC a promis de continuer à fournir un service internet via d'autres voies de transmission de données. Le câble repose le fond marin à une profondeur de plus de 50 mètres, si bien que la nature exacte des dommages ne pourra être établie qu'une fois les réparations commencées.

La Première ministre lettone Evika Silina a convoqué une réunion extraordinaire des ministres et des services d'urgence du pays dimanche, et a annoncé un peu plus tard que la Lettonie travaillait avec l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et les pays de la Baltique pour enquêter sur l'incident.

Les forces navales lettones ont envoyé un patrouilleur pour examiner le site, et ont contacté les alliés de l'OTAN au sujet de l'incident.

Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a déclaré au journal local Aftonbladet qu'il était en contact avec Mme Silina sur cette affaire, et a promis que la Suède mobiliserait "des ressources importantes" pour cette enquête.

Cet incident s'ajoute à une récente série de perturbations des câbles internet et énergétiques sous-marins en mer Baltique.

Xinhua/VNA/CVN