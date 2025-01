Déplacés à Gaza : une marée humaine en route vers le nord du territoire palestinien

Des dizaines de milliers de Palestiniens déplacés sont en route lundi 27 janvier pour rentrer chez eux dans le nord de la bande de Gaza, après un compromis de dernière minute entre Israël et le Hamas pour la libération de six autres otages.

Photo : AFP/VNA/CVN

Cette avancée préserve un cessez-le-feu fragile et ouvre la voie à d'autres échanges d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens dans le cadre d'un accord visant à mettre fin à la guerre qui dure depuis plus de 15 mois dans la bande de Gaza dévastée, dont la quasi-totalité des habitants ont été déplacés.

Des images de l'AFP montrent un flot ininterrompu de Gazaouis, hommes, femmes et enfants, marchant, chargés de bagages ou poussant des chariots, sur l'artère côtière vers le nord du territoire palestinien dans la matinée.

De longues files de véhicules se sont aussi formées à Nousseirat dans l'attente de l'ouverture du passage aux voitures, qui doit encore accélérer ce vaste mouvement de retour.

Selon la Défense civile du territoire, ils étaient des "dizaines de milliers" à s'être mis en route dès le weekend, mais pour se heurter au refus israélien de les laisser passer via le corridor de Netzarim, qui coupe le territoire en deux au Sud de la ville de Gaza.

"Victoire"

Dimanche soir 26 janvier, Israël a finalement annoncé un règlement, après l'engagement du Hamas à libérer trois otages jeudi 23 janvier, notamment Arbel Yehud et, comme prévu par la première phase de l'accord de trêve, trois autres samedi 25 janvier.

Lundi matin 28 janvier, "le passage des Palestiniens déplacés a commencé le long de la route Al Rachid via la partie ouest du point de contrôle Netzarim vers la ville de Gaza et la partie nord" du territoire palestinien, a annoncé un responsable du ministère de l'Intérieur du Hamas.

"C'est un sentiment formidable de rentrer chez soi, auprès de sa famille, ses proches ses êtres chers et pour inspecter sa maison, s'il y a toujours une maison", confie dans la foule en marche Ibrahim Abu Hassera. Certains des marcheurs s'agenouillent pour une prière, ou embrasser la terre.

APS/VNA/CVN