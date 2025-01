Un nouvel incendie à Los Angeles s'étend sur plus de 200 ha

Un feu de broussailles à progression rapide s'est déclaré dans le comté de Los Angeles mercredi matin 22 janvier, s'étendant sur plus de 200 hectares et semble très difficile à circonscrire, selon le Département californien des forêts et de la protection contre les incendies (Cal Fire).

Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'incendie, baptisé Hughes Fire, a été signalé vers 10h30 mercredi heure locale 22 janvier dans la zone de Lake Hughes Road près du lac Castaic, à environ 80 km au nord-ouest du centre de Los Angeles, a rapporté la chaîne d'information KTLA, précisant qu'il s'est étendu en moins d'une heure et demie.

Alimenté par des plantes lourdes et sèches et poussé par les rafales de vent de Santa Ana, le nouvel incendie de forêt dans le sud de la Californie s'est propagé rapidement, ont indiqué les autorités, ajoutant que des ordres d'évacuation avaient été émis dans la région du lac Castaic et dans les zones reculées des canyons avoisinants.

Le comté de Los Angeles est en proie à des incendies mortels depuis quelques semaines. Les incendies de Pacific Palisades et d'Altadena, les plus importants dans le comté le plus peuplé des États-Unis, ont tué 28 personnes, provoqué de nombreuses évacuations obligatoires et détruit des milliers de structures.

Xinhua/VNA/CVN