Wall Street en territoire positif pour débuter février

La Bourse de New York a terminé en hausse lundi 2 février, pour la première séance du mois, accueillant avec optimisme des données sur l'industrie aux États-Unis en attendant une nouvelle vague de résultats d'entreprises.

Le Dow Jones a gagné 1,05%, l'indice Nasdaq a pris 0,56% et l'indice élargi S&P 500 a avancé de 0,54%.

"Nous nous remettons essentiellement d'une situation de survente la semaine dernière", résume auprès de l'AFP, Sam Stovall, de CFRA.

Selon lui, ce rebond s'est étendu à la plupart des secteurs.

La publication de l'indice d'activité manufacturière en début de séance "renforce la confiance dans la santé de l'économie nationale, ce qui a fait grimper les actions", note Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Ce baromètre régulier, publié par la fédération professionnelle ISM, est ressorti bien au-dessus des attentes en janvier, à 52,6% (contre 48,4% escompté, selon le consensus de MarketWatch). C'est un plus haut depuis mi-2022.

En parallèle, "il y a toute une série de résultats qui vont être publiés cette semaine", relève Sam Stovall, estimant que ceux des entreprises technologiques seront les plus scrutés par le marché.

Parmi les poids lourds du secteur, AMD révèlera ses performances financières du dernier trimestre mardi 3 février après la clôture, Alphabet, maison mère de Google, mercredi 4 février et Amazon leur emboîtera le pas jeudi 5 février.

Initialement, Wall Street s'attendait aussi à recevoir le rapport officiel sur l'emploi de janvier aux États-Unis vendredi 6 février.

Mais le service statistiques du ministère du Travail (BLS) a indiqué lundi 2 février à l'AFP qu'il serait reporté, en raison de la nouvelle paralysie budgétaire aux États-Unis.

"Les investisseurs attendaient avec impatience de recevoir enfin un rapport actualisé", après des mois d'interférence en raison du précédent "shutdown", souligne Sam Stovall. L'annonce de ce report est donc "une nouvelle déception".

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État américain se tendait à 4,28% contre vers 21h20 GMT, contre 4,24% à la clôture vendredi 30 janvier.

Côté entreprises, le mastodonte des semi-conducteurs Nvidia (-2,89% à 185,61 dollars) a été boudé. Son patron, l'emblématique Jensen Huang, a confirmé samedi 31 janvier devant la presse qu'un investissement "colossal" dans le pionnier de l'IA OpenAI était à venir.

Un article du Wall Street Journal affirmait que le projet de Nvidia annoncé en septembre d'injecter 100 milliards de dollars dans OpenAI aurait été gelé.

Après une première partie de séance en hausse, le géant de l'informatique à distance (cloud) Oracle a finalement terminé dans le rouge, lâchant 2,75% à 160,06 dollars.

L'entreprise a annoncé lever entre 45 et 50 milliards de dollars en 2026 afin de développer des capacités supplémentaires pour répondre à la demande de ses clients.

Le géant du divertissement Disney (-7,40% à 104,45 dollars) était sanctionné par les investisseurs. Malgré des résultats supérieurs aux attentes pour le dernier trimestre, l'entreprise prévoit un possible ralentissement aux États-Unis de l'activité de ses parcs d'attractions et croisières.

Plusieurs médias américains ont aussi rapporté que le patron de Disney, Bob Iger, pourrait quitter le groupe avant la fin de son contrat.

AFP/VNA/CVN