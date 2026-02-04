Le constructeur de véhicules électriques BYD prévoit un modèle spécifique pour l'Inde

Le constructeur chinois BYD, numéro un mondial des voitures électriques, prépare un nouveau modèle pour l'Inde alors qu'il cherche à poursuivre sa croissance rapide à l'étranger, a déclaré le 3 février sa vice‑présidente exécutive, Stella Li.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Des ingénieurs au siège de BYD à Shenzhen, dans le Sud de la Chine, travaillent sur le design de ce véhicule, a-t-elle indiqué, bien que la date de lancement reste incertaine. "L'Inde est un marché pour nous, mais nous devons faire davantage d'efforts", a déclaré Mme Li lors du Sommet mondial des gouvernements qui se tient à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

BYD, qui a commencé comme entreprise de batteries, a vendu 2,26 millions de véhicules électriques l'an dernier, dépassant Tesla, pour devenir le premier constructeur mondial.

Le groupe chinois prévoit désormais "d'introduire un modèle différent adapté à l'Inde", a précisé Mme Li, sans donner plus de détails. "Mon équipe travaille là‑dessus, mais il reste encore du travail à faire", a-t-elle dit.

Elle a démenti un article affirmant que BYD envisageait d'installer une usine d'assemblage en Inde. Les relations entre les deux pays les plus peuplés du monde se sont lentement réchauffées depuis un affrontement meurtrier à la frontière en 2020, les vols directs ayant repris en octobre après cinq années d'interruption.

BYD vise désormais un "objectif minimum" de 24% de croissance à l'international cette année, soit 1,3 million de véhicules, y compris des modèles hybrides. Les ventes intérieures ont baissé depuis un ajustement des subventions gouvernementales aux véhicules électriques, avec des chiffres de janvier en recul pour le cinquième mois consécutif.

BYD se concentre sur "tous les marchés sauf les États‑Unis", où les importations chinoises sont soumises à de lourds droits de douane, a indiqué Mme Li. Malgré les avertissements concernant un ralentissement en Europe, où les hybrides ont dépassé l'an dernier les voitures entièrement à essence, Mme Li a affirmé que les ventes seraient dopées par de nouveaux modèles.

Les nouveaux hybrides à plus longue autonomie sont faits "pour les personnes qui n'ont pas confiance dans les VE (véhicules électriques)", a-t-elle expliqué, qualifiant ceux-ci de "véritable bouleversement" ("game changer").

Après l'annonce par la Chine d'une interdiction des poignées de portes dissimulées pour des raisons de sécurité, BYD introduira également des poignées mécaniques sur ses modèles destinés à l'exportationInde, a ajouté la dirigeante.

AFP/VNA/CVN