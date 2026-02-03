La Bourse de Paris dans le vert, entre soulagement sur le budget et rebond des métaux précieux

La Bourse de Paris évolue en hausse mardi 3 février, saluant le rebond des métaux précieux et l'adoption du budget 2026 à l'Assemblée nationale en France, sur fond de résultats d'entreprises.

Photo : AFP/VNA/CVN

Vers 10h00 (heure de Paris), le CAC 40 prenait 0,50% à 8.222,47 points, en hausse de 41,30 points. La veille, l'indice vedette parisien s'était adjugé 0,67% à 8.181,17 points, en hausse de 54,64 points.

"Les investisseurs ont basculé d'une posture d'aversion au risque à une d'appétit pour le risque", sur fond de "détente sur le marché des matières premières", relève Andreas Lipkow, analyste indépendant.

Après plusieurs séances de dégringolade, les métaux précieux inversent la tendance mardi 3 février : vers 10h00, l'or rebondissait de 5,84% à 4.933,65 dollars l'once et l'argent de 10,76% à 87,80 dollars l'once.

La place parisienne est aussi "plus détendue après l'adoption du budget 2026, un signal de stabilité politique temporaire avant le rendez-vous des élections municipales", relève John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement à Cité Gestion Private Bank.

Le budget de l'État pour 2026 a été adopté définitivement lundi 2 février par l'Assemblée nationale, après le rejet des deux dernières motions de censure contre le gouvernement, qui aura finalement fait passer le texte par 49.3 avec l'abstention du PS.

"Le risque associé aux obligations d'État françaises diminue", ce qui "agit comme un vent dans le dos" pour les actions européennes, relève Jochen Stanzl, analyste pour CMC Markets.

Dans ce contexte, le taux d'intérêt hexagonal à échéance dix ans restait stable à 3,45%, au même niveau que la veille, mais se rapprochait légèrement de son équivalent allemand, référence en Europe, qui était, lui, à 2,88%, contre 2,87% la veille.

Publicis cède du terrain

Le géant français de la communication Publicis a publié une hausse de 5,6% en 2025 de ses revenus organiques, dépassant ses objectifs mais a affiché des prévisions prudentes pour 2026 avec une fourchette comprise entre 4% et 5%.

Il reculait de 6,53% à 80,74 euros.

Amundi salué

Le premier gestionnaire d'actifs en Europe, Amundi (+4,85% à 81,10 euros à Paris), a enregistré un nouveau record d'encours sous gestion en 2025, à 2.380 milliards d'euros.

Les fonds gérés par le groupe français ont progressé de 6% sur un an, grâce notamment à une collecte nette "record" de 88 milliards d'euros, a-t-il indiqué dans un communiqué mardi 3 février.

Les analystes de Jefferies soulignent aussi "un résultat avant impôts ajusté supérieur aux attentes", et des résultats "solides" pour le quatrième trimestre, dans une note mardi 3 février.

