Nintendo : la Switch 2 fait s'envoler le bénéfice, pénurie de puces à l'horizon

Le géant japonais du jeu vidéo Nintendo a vu son bénéfice net bondir de 51% sur les neuf premiers mois de l'exercice décalé 2025-2026, dopé par le démarrage en fanfare de sa console Switch 2 mais une pénurie mondiale de puces-mémoire assombrit l'horizon.

>> Sortie de la Switch 2 : Nintendo rêve d'égaler le succès de l'originale

>> Nintendo bondit de plus de 10% en Bourse

Photo : AFP/VNA/CVN

Depuis son lancement en juin, la console hybride Switch 2, utilisable sur un téléviseur ou en déplacement, a été écoulée à 17,37 millions d'unités. Nintendo s'attend toujours à en vendre 19 millions sur l'ensemble de l'exercice qui s'achèvera fin mars.



Sur la période avril-décembre, le groupe a dégagé un bénéfice net de 358,9 milliards de yens (1,95 milliard d'euros), avec doublement de son chiffre d'affaires à 1.906 milliards de yens (10,39 milliards d'euros).



La Switch 2 a connu un bon démarrage, et les ventes ont continué de progresser pendant la période des fêtes. Concernant les jeux Switch 2, Mario Kart World, sorti le même jour que la console, a enregistré des ventes de 14,03 millions d'unités", commente Nintendo.

Nouveaux titres

Pour être moins dépendante des ventes de consoles, l'entreprise de Kyoto vise une augmentation des ventes de jeux. Elle mise sur la compatibilité de jeux de la Switch 1 avec sa petite soeur pour soutenir ses résultats et assurer une transition en douceur.

"Légendes Pokémon : Z-A", sorti en octobre sur les Switch 1 et 2, s'est déjà écoulé à 8,41 millions d'unités.

Nintendo compte aussi attirer de nouveaux joueurs vers la Switch 2 en sortant des jeux de séries majeures disponibles chez ses concurrents Sony et Microsoft : il a annoncé des opus de la franchise de survival-horror "Resident Evil" et de la série des "Final Fantasy".

Photo : AFP/VNA/CVN

"Nous prévoyons de sortir Mario Tennis Fever en février et Pokémon Pokopia en mars", a également annoncé le groupe mardi.

L'absence de nouveaux jeux majeurs développés par Nintendo pour la Switch 2 dans les prochains mois risque également de freiner la croissance, même si des titres proposés par des tiers comme "Resident Evil Requiem" devraient contribuer à combler ce manque, observe Krysta Yang, du podcast Kit and Krysta, spécialiste du groupe.

Bien que Nintendo se diversifie dans les films à succès et les parcs d'attractions, les consoles restent au cœur de son activité. Sa traditionnelle Switch s'est encore écoulée 3,25 millions d'exemplaires sur avril-décembre.

Pénurie de puces

Nintendo n'a pas révisé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2025-2026 : il prévoit toujours un quasi-doublement de ses ventes annuelles à 2.250 milliards de yens (12,3 milliards d'euros) ce qui serait un record.

Il n'a pas revu sa prévision de bénéfice net annuel, à 350 milliards de yens, même si ce niveau a déjà été atteint sur 9 mois.

Cependant, une pénurie mondiale de puces-mémoire, provoquée par la demande effrénée liée aux infrastructures d'intelligence artificielle, pourrait faire grimper ses coûts de production.

Les prix des micropuces mémoire – utilisées dans les consoles, téléphones, ordinateurs portables et autres appareils électroniques – ont explosé, les fabricants de puces se concentrant sur la satisfaction de la demande colossale des centres de données d'IA.

"Nintendo et autres fabricants de consoles restent discrets quant à l'impact de cette pénurie", déclaré Serkan Toto, consultant dans l'industrie du jeu vidéo, à l'AFP. Mais "les utilisateurs peuvent oublier l'époque où les consoles devenaient toujours moins chères à mesure que le coût des composants diminuait", des hausses de prix étant potentiellement à prévoir cette année, a-t-il ajouté.

Une augmentation du prix de la Switch 2 "n'est pas à exclure", mais Nintendo "épuisera probablement toutes les autres options" auparavant, tempère auprès de l'AFP, Krysta Yang.

Les deux experts écartent cependant les craintes d'une concurrence des jeux générés par l'IA.

Certes, plusieurs actions liées au secteur des jeux vidéo ont chuté vendredi 30 janvier après la diffusion par Google de son modèle d'IA Genie 3.0 capable de créer des mondes jouables à partir de simples instructions. Mais "si l'on examine de près ses capacités réelles, il est clair qu'il ne représente pas une véritable menace", tempère Mme Yang.

"Les jeux nécessitent bien plus que de simples interactions et des graphismes impressionnants", abonde M. Toto. "Pour l'heure, l'IA est incapable de raconter des histoires captivantes, créer des personnages marquants ou d'inventer des mécanismes de jeu amusants".

AFP/VNA/CVN