Des robinets à sec en Hongrie en pleine vague de chaleur

À Szada, au nord-est de Budapest, Andras et sa sœur Blanka Arki sont venus avec un sac plein de bouteilles et de bidons en plastique pour les remplir à un point d'eau installé au bord de la route, sous une température écrasante de 41°C.

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"C'est surtout pour étancher notre soif, et il faut aussi que nous donnions de l'eau à nos animaux", explique Andras. "Nous avons un chien, un chat et une dizaine de poules", ajoute l'étudiant de 23 ans, précisant devoir faire ce trajet trois fois par jour.

Comme la plupart des habitants de la petite ville de 6.600 habitants située à 25 kilomètres de Budapest, leur maison est privée d'eau courante depuis presque deux jours.

La hausse de la demande a submergé le réseau d'eau vieillissant hongrois, alors qu'une vague de chaleur sans précédent s'est abattue sur le pays, à l'instar du reste de l'Europe.

Mardi 30 juin, la Hongrie a battu un nouveau record de température, avec 42°C enregistré à Szecseny, dans le nord, selon le service météorologique national, dépassant le précédent record de 41,9°C établi en juillet 2007.

"Du jamais vu"

Environ les trois quarts des habitants de Szada sont confrontés à des coupures d'eau depuis lundi matin 29 juin.

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L'approvisionnement ne devrait revenir que mercredi, a indiqué Endre Marton Laszlo, député local du parti au pouvoir Tisza, appelant la population "à utiliser l'eau avec parcimonie" et à s'abstenir d'en stocker.

Edina Fabian, employée de bureau de 25 ans, explique qu'elle et son compagnon essaient d'économiser ce qu'ils parviennent à récupérer aux citernes installées par la compagnie régionale des eaux.

"On utilise le moins possible", dit-elle dans les vestiaires d'un terrain de sport local transformés en douches temporaires, où elle se réjouit à l'idée de pouvoir enfin prendre une douche rafraîchissante après avoir transpiré pendant plus d'une journée.

"Notre chambre est étouffante, même avec la climatisation on a seulement réussi à la refroidir à 27–28 degrés", confie-t-elle. De nombreux habitants expriment leur frustration face à la pénurie d'eau qui perturbe leur quotidien.

"C'est vraiment gênant de ne pas pouvoir se laver ou aller aux toilettes", déplore Claudio Pittia, économiste de 53 ans. Par le passé, la petite ville n'a connu que de brèves interruptions d'eau en été, touchant "une ou deux rues situées plus en hauteur", selon le maire Lajos Pinter. "Une coupure d'eau de plus d'une demi-journée, ça ne s'était encore jamais produit ici", dit-il.

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Outre les quater camions-citernes installés, l'armée hongroise a apporté des milliers de sachets d'un demi-litre d'eau, que des volontaires distribuent aux personnes vulnérables qui ne peuvent pas quitter leur domicile.

Des dizaines de localités à travers la Hongrie ont imposé des restrictions d'usage de l'eau pour prévenir les coupures. Les problèmes touchent de nombreuses villes et villages de l'aire métropolitaine de Budapest situés à proximité du Danube, dont le niveau est plus bas que d'ordinaire.

Le Premier ministre Peter Magyar a à plusieurs reprises exhorté les Hongrois à modérer leur consommation d'eau et à reporter les usages non urgents comme le lavage des voitures, avertissant que le réseau vieillissant pourrait sinon s'effondrer.

À Szada, un couple hongrois venu de Norvège où ils habitent visiter leur famille explique avoir énormément de mal à s'adapter à la chaleur écrasante et aux coupures d'eau.

"En tant que personnes de l'extérieur, nous ne comprenons pas non plus pourquoi on n'a pas pu éviter cela", confie Peter, analyste financier qui a refusé de donner son nom. "Si quelque chose commence à manquer, pourquoi attendre au lieu de suspendre plus tôt certains services, avant que l'eau ne soit complètement épuisée ?", s'interroge-t-il.

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