Main arrachée d'un gilet jaune en 2018 : un CRS à la barre

Réponse légitime ou succession d’imprudences ? Un CRS a comparu jeudi 11 septembre à Paris pour avoir lancé une grenade ayant arraché la main d’un manifestant lors de l’acte 2 des "gilets jaunes", en novembre 2018.

Photo : AFP/VNA/CVN

Sept ans après les faits, le major Jackie D., 54 ans, est jugé pour blessures involontaires. Ce 24 novembre 2018, vers 18h, dans un climat très tendu, il avait lancé une grenade GLIF4 sur un rond-point proche des Champs-Élysées. Cet engin contient 25 grammes d’explosif, provoquant onde de choc, bruit assourdissant et dispersion de gaz lacrymogène.

Le manifestant Gabriel Pontonnier avait eu la main arrachée. D’autres, dont son frère, avaient également été blessés.

Le président du tribunal résume l’enjeu : déterminer si ce tir était conforme aux règles, ou entaché de négligences.

À la barre, cheveux grisonnants, le policier justifie son geste : "Nous recevions un nombre de projectiles démultiplié. J’ai jeté la grenade pour faire reculer les assaillants". Il affirme ne pas avoir visé les manifestants directement, mais l’espace entre eux et les CRS.

Il reconnaît des conditions "dégradées" : nuit tombante, fumée de gaz, visibilité réduite. Il n’a pas fait de sommation ni annoncé son tir à la radio "encombrée", expliquant avoir agi pour protéger ses hommes, en danger selon lui. Il admet toutefois des conséquences "catastrophiques" et dit compatir à la douleur de la victime.

Gabriel Pontonnier, alors âgé de 21 ans, était venu manifester "pacifiquement" pour défendre le service public. Il ne se souvient plus des faits et ignore s’il a tenté de ramasser la grenade. Depuis, il a subi 25 opérations et souffre de dépression. "Tous mes projets sont tombés à l’eau", confie l’ancien apprenti chaudronnier. Sa mère évoque sept années d’"enfer" : "Cette grenade nous a détruits".

Les avocates des parties civiles dénoncent une "accumulation d’imprudences" malgré la dangerosité d’un engin classé arme de guerre, tiré "à l’aveugle".

À l’inverse, le parquet estime que ce tir était "légitime, nécessaire et proportionné", rappelant que les policiers disposent du "monopole de la violence légitime" et que Jackie D. était "dans son droit".

Le jugement sera rendu le 17 octobre.

