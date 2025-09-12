France

Lecornu va devoir "penser différemment", dit Marylise Léon

Sébastien Lecornu devra " penser différemment " de son prédécesseur à Matignon pour élaborer le budget, a estimé jeudi 11 septembre Marylise Léon, secrétaire générale de la Confédération française démocratique du travail, CFDT, qui sera reçue vendredi 12 septembre par le nouveau Premier ministre.

Photo : AFP/VNA/CVN

La cheffe du premier syndicat français sera reçue "en fin de matinée" vendredi 12 septembre, a précisé la CFDT, tandis que Matignon a annoncé que M. Lecornu entamerait ce jour-là plusieurs échanges avec les forces syndicales et patronales.

La leader de la Confédération générale du travail (CGT), Sophie Binet, a indiqué qu’elle rencontrerait le Premier ministre la semaine prochaine : "Je viendrai porter les exigences sociales des travailleurs et demander notamment l’abrogation de la réforme des retraites, blessure sociale et démocratique", a-t-elle déclaré à Ouest-France.

Dès mercredi 10 septembre, jour de sa prise de fonction, M. Lecornu s’était brièvement entretenu avec les dirigeants de la CFDT et de Force ouvvrière, FO. "Si les totems et les dogmes restent du côté du gouvernement, ça n’avancera pas", a averti Marylise Léon sur France Inter, alors que le Premier ministre a promis des "ruptures" sur le fond et la forme.

Selon Frédéric Souillot (FO), M. Lecornu a affirmé vouloir "redonner plus de place à la démocratie sociale". La reprise des négociations autour de la réforme des retraites de 2023, menées en vain pendant cinq mois, n’a pas été évoquée.

À l’approche de la mobilisation intersyndicale du 18 septembre, Marylise Léon a rappelé que le "message principal" attendu par les travailleurs est : "respectez le monde du travail" et assurez un "juste partage des efforts", citant la nécessité de conditionner les aides publiques aux entreprises.

"Est-ce que tout le monde est prêt à prendre ses responsabilités pour réduire le déficit ? La question doit d’abord être posée aux employeurs", a-t-elle ajouté.

Elle a enfin jugé que le mouvement "Bloquons tout", qui a réuni quelque 200.000 manifestants mercredi 10 septembree, mais que "ce qui va compter maintenant, c’est la réussite" de la mobilisation du 18 septembre.

AFP/VNA/CVN