Pakistan : 11 morts dans l'explosion d'une bombe au Baloutchistan

Il a précisé que l'explosion de cette bombe placée en bord de route avait touché un véhicule transportant des mineurs dans la zone de Shahrag, faisant onze morts et six blessés. La police, les forces de sécurité et les équipes de secours se sont précipitées sur le site et ont transporté les corps et les blessés vers un hôpital voisin, où un couple se trouve dans un état critique. Selon le responsable local, la bombe artisanale a explosé à l'aide d'un dispositif télécommandé. L'attaque a eu lieu lorsque les victimes allaient travailler dans une mine de charbon, a indiqué le responsable, ajoutant que la police et les forces de sécurité avaient bouclé la zone et lancé des recherches. Aucun groupe n'a revendiqué cet attentat pour l'heure. Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a exprimé sa tristesse pour la mort des mineurs et a condamné l'attaque.

Xinhua/VNA/CVN