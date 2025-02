L'UNICEF lance une plateforme numérique pour aider les parents au Cambodge

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) a lancé le 12 février ParentingTips, une nouvelle plateforme numérique visant à aider les parents et les tuteurs à fournir des soins attentionnés et positifs aux enfants au Cambodge, indique son communiqué de presse.

>> Environ 500 millions d'enfants confrontés à des vagues de chaleur

>> Plus de 213 millions d'enfants auront besoin d'une aide humanitaire en 2025

Will Parks, représentant de l'UNICEF au Cambodge, a déclaré que cette plateforme change la donne pour les parents et les tuteurs au Cambodge, en particulier dans les zones reculées. En offrant un accès facile aux informations parentales, ParentingTips garantit que les familles reçoivent les conseils dont elles ont besoin pour soutenir le développement sain de leurs enfants, a-t-il ajouté. Les parents peuvent s'inscrire gratuitement en appelant le numéro abrégé 1279 ou en cliquant sur un lien envoyé par SMS, précise le communiqué de presse, ajoutant qu'une fois inscrits, ils peuvent accéder à un large éventail de sujets, de la nutrition aux soins réactifs et à la discipline positive. Les jeunes enfants du Cambodge sont confrontés à des défis importants, notamment des niveaux élevés de malnutrition et une discipline violente.

VNA/CVN