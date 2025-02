Le Laos et l'Australie souhaitent renforcer leur coopération

Lors de la réunion du 10 février, les deux ministres des Affaires étrangères ont exprimé leur joie d'échanger des idées pour renforcer et approfondir les relations bilatérales. Les deux parties ont reconnu l'amitié de longue date et la coopération fructueuse entre le Laos et l'Australie au cours des 73 dernières années, depuis l'établissement des relations diplomatiques, qui ont conduit à des résultats positifs en matière de développement. Cela comprend la visite officielle en Australie du Premier ministre lao Sonxay Siphandone et la coprésidence du sommet ASEAN - Australie en 2024 pour marquer le 50e anniversaire des relations ASEAN - Australie. Les deux pays ont également élevé leurs relations bilatérales à un partenariat global, ont-ils noté. Ils ont convenu de renforcer davantage la coopération dans les domaines clés décrits dans le Plan d’action du partenariat global, notamment le développement des ressources humaines, le commerce et l’investissement, l’atténuation du changement climatique, le développement de l’énergie durable, la sécurité, l’application de la loi et d’autres domaines importants.

