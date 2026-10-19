Ouvrir de nouvelles perspectives aux investissements européens de qualité

La Résolution N°10-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de l’économie à capitaux étrangers définit une nouvelle orientation en faveur d’une attraction sélective des investissements étrangers, axée sur les hautes technologies et le développement durable. Elle constitue un socle essentiel permettant au Vietnam de consolider la confiance des entreprises européennes et d’attirer des flux d’investissements de haute qualité.

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Photo : CAND/CVN

Selon Torben Minko, vice-président de la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham), il y a quelques semaines à peine, le 1er août, "nous avons célébré le sixième anniversaire de la signature de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA)". En seulement six années, les échanges commerciaux bilatéraux entre le Vietnam et l’Union européenne (UE) ont atteint près de 400 milliards de dollars, représentant près de la moitié du montant cumulé de 900 milliards de dollars enregistré depuis 1995. À l’approche de la septième année de mise en œuvre de l’EVFTA, le Vietnam bénéficiera d’une exonération des droits de douane sur 99% des lignes tarifaires. Cette suppression quasi totale des tarifs douaniers renforce la position du Vietnam comme l’un des principaux partenaires commerciaux de l’Europe au sein de l’ASEAN.

Parallèlement à la croissance des échanges commerciaux, les deux parties ont hissé leurs relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global (CSP), le 29 janvier 2026. Le Vietnam s’honore d’être le premier pays de l’ASEAN à avoir établi un partenariat stratégique global avec l’UE, ce qui témoigne d’une profonde confiance mutuelle et d’intérêts stratégiques partagés.

Sur le plan intérieur, le développement économique du Vietnam se révèle tout aussi impressionnant. Le produit intérieur brut (PIB) nominal du Vietnam a officiellement dépassé celui des Philippines. Il s’agit d’une évolution remarquable lorsqu’on se rappelle qu’en 1990, l’économie vietnamienne ne représentait qu’un huitième de sa taille actuelle. Le Vietnam s’impose ainsi comme l’un des principaux moteurs de la croissance en Asie du Sud-Est et rattrape activement son retard pour se hisser parmi les trois premières économies de la région.

Cette trajectoire de développement particulièrement dynamique est soutenue par le projet de reclassement du marché boursier vietnamien par FTSE Russell, qui doit le faire passer au statut de marché émergent secondaire en septembre prochain. Cette avancée devrait ouvrir l’accès à de nouvelles sources de capitaux et intégrer directement le Vietnam au cœur des circuits financiers mondiaux.

Cet optimisme se traduit clairement dans les évaluations concrètes des dirigeants d’entreprises européennes. Selon la dernière édition de l’indice de confiance des entreprises (BCI) d’EuroCham, au deuxième trimestre 2026, la confiance des investisseurs a fortement progressé pour atteindre 79,7 points, frôlant à nouveau le seuil historique des 80 points, malgré un contexte macroéconomique international marqué par de fortes incertitudes. "Aujourd’hui, 54% des entreprises européennes membres d’EuroCham considèrent le Vietnam comme un marché stratégique et un pôle opérationnel majeur".

Cette dynamique positive rejoint la Résolution N°10-NQ/TW du Bureau politique, qui marque un tournant ambitieux et fondamental dans la stratégie économique du pays. Il s’agit d’un virage résolu : passer d’une attraction des investissements étrangers axée sur les volumes et la main-d’œuvre à des investissements directs étrangers sélectifs, centrés sur les hautes technologies, la digitalisation et le développement durable.

Cette orientation correspond parfaitement aux principes soutenus depuis longtemps par les entreprises européennes : les investissements européens sont des capitaux pérennes, caractérisés par une gouvernance rigoureuse, des normes ESG exigeantes, des modèles de production circulaires ainsi qu’un véritable transfert de technologies de pointe.

Photo : VNA/CVN

Les entreprises européennes n’évoluent pas dans des écosystèmes isolés. "Nous développons activement un réseau de fournisseurs vietnamiens de premier et de deuxième rang, transférons des compétences techniques, élevons les standards de qualité et intégrons durablement les industries locales aux chaînes de valeur mondiales".

Cependant, sur ce segment à haute valeur ajoutée des investissements étrangers, la concurrence pour attirer des capitaux durables s’avère particulièrement vive. Les flux mondiaux de capitaux demeurent, par nature, exigents. Lorsqu’elles évaluent des projets industriels à long terme se chiffrant en milliards de dollars, les entreprises européennes appuient leurs décisions d’investissement sur quatre piliers essentiels : la prévisibilité des politiques et la sécurité juridique ; le strict respect du principe de non-rétroactivité dans l’application des règles administratives et fiscales ; la célérité des procédures et l’harmonisation de la gestion à travers les 34 provinces et villes ; enfin, la disponibilité d’énergies propres et d’infrastructures adaptées, notamment des énergies renouvelables à échelle industrielle, un réseau électrique modernisé et un cadre pour les contrats d’achat direct d’électricité (DPPA) économiquement viable et bancable.

En déclinant concrètement la Résolution N°10 en mesures administratives facilement applicables sur le terrain, le Vietnam parviendra à attirer la prochaine génération d’investissements européens dans la technologie et la production de pointe.

"Nous saluons la grande réactivité du ministère des Finances à deux niveaux stratégiques : au niveau institutionnel et macroéconomique, d’une part, et à travers des réponses concrètes et opérationnelles apportées aux entreprises membres d’EuroCham, d’autre part."

"Nous félicitons l’Assemblée nationale et le ministère des Finances pour l’adoption de la Loi N° 09/2026/QH16 modifiant plusieurs textes législatifs fiscaux majeurs. Cette loi phare instaure un mécanisme de retenue fiscale dans l’économie numérique, oblige les plateformes de commerce électronique à prélever l’impôt à la source et intègre les dispositions relatives au Pilier 2 de l’impôt minimum mondial. Elle réoriente également les dispositifs d’incitation vers les investissements effectifs dans la recherche et le développement (R&D) ainsi que vers les dépenses dédiées aux projets verts, tout en accélérant le remboursement automatique de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les exportateurs vertueux, grâce à un système national de rapprochement des factures électroniques."

Dans le même temps, la nouvelle Loi sur les douanes, la Loi N°11/2026/QH16, tout comme les réformes réglementaires actuellement soumises à consultation par le ministère des Finances, apportent des avancées structurelles majeures. Elles prévoient notamment la mise en place d’un mécanisme de "gestion de la conformité", destiné à préserver les entreprises respectueuses de la loi des contrôles physiques excessifs et des audits a posteriori ; la création de procédures de dédouanement électronique dédiées au commerce électronique transfrontalier ; et l’abandon du régime obsolète des entrepôts sous douane afin de supprimer les lourdeurs administratives inutiles.

Le rôle moteur du ministère des Finances en matière de numérisation s'avère tout aussi remarquable. Avec plus de 99% des déclarations et des remboursements fiscaux réalisés par voie électronique, l’intégration fluide du système d’identification numérique VNeID et l’utilisation d’algorithmes d’intelligence artificielle et de données massives pour croiser les factures des chaînes d’approvisionnement et évaluer les risques de remboursement sans convocation physique des contribuables, le Vietnam fixe de nouvelles normes à l’échelle régionale. S’y ajoutent le dédouanement automatique par le canal vert en moins de trois secondes grâce au système VNACCS/VCIS, ainsi que la réforme des contrôles spécialisés centralisés, conformément aux Décisions N°38/QĐ-TTg et N°628/QĐ-TTg. La modernisation administrative se traduit ainsi par des gains de temps particulièrement tangibles.

Ces avancées sur le plan macroéconomique s’accompagnent de réponses concrètes pour traiter les difficultés du quotidien : maintien de canaux solides de dialogue institutionnel, clarification de la classification des codes douaniers du Système harmonisé (SH), protection de la propriété intellectuelle, entre autres.

Cette vague d’optimisme comporte toutefois une réserve opérationnelle : une efficacité interne remarquable ne peut totalement compenser un cadre juridique encore complexe. Afin de concrétiser ce climat positif en projets d’investissement d’envergure, le Vietnam doit poursuivre et approfondir ses réformes administratives, consolider la prévisibilité financière à long terme et faciliter le maintien des capitaux.

Il convient de porter une attention constante à la prévisibilité financière globale et à la fidélisation des capitaux. Concernant les incitations relatives à l’impôt sur les sociétés, nous sollicitons respectueusement la publication rapide de directives clarifiées sur les dispositions transitoires, afin de lever les incertitudes juridiques entourant les projets d’investissement déjà engagés dans les zones industrielles. Par ailleurs, pour préserver la compétitivité du Vietnam, nous suggérons de restaurer des incitations fiscales stables fondées sur la localisation des zones industrielles, en les combinant avec des mesures d’encouragement spécifiques aux zones industrielles écologiques. Celles-ci pourraient notamment inclure une déduction fiscale supplémentaire de 100% pour les investissements éligibles dans la R&D verte, ainsi qu’une extension de la durée des baux fonciers jusqu’à 70 ans.

"Nous proposons également, avec la plus haute considération pour les autorités, d’institutionnaliser des réunions techniques périodiques entre les services compétents et les commissions sectorielles d’EuroCham, afin d’aborder directement ces problématiques de terrain".

Le Vietnam se trouve à l’aube d’une nouvelle ère économique. EuroCham réitère sa volonté de jouer un rôle durable et constructif de pont entre les investisseurs européens et le gouvernement vietnamien, afin de veiller à ce que les objectifs ambitieux de la Résolution N° 10 se traduisent par une prospérité partagée et pérenne.

Thu Huong/CVN