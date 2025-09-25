Ouverture du premier Congrès de l’organisation du Parti de l’Assemblée nationale

Le premier Congrès de l’organisation du Parti de l’Assemblée nationale (AN), pour le mandat 2025-2030, s’est solennellement ouvert jeudi matin 25 septembre à Hanoï, en présence du secrétaire général du Comité central du Parti, Tô Lâm.

Cet événement majeur réunit 297 délégués éminents, représentant les plus de 2.800 membres du Parti au sein de cette organisation.

Photo: VNA/CVN

Dans son discours d’ouverture, Trân Thanh Mân, secrétaire du Comité du Parti de l’AN et président de l’AN, a souligné que depuis sa création, l’organisation du Parti de l’AN avait fait preuve d’un esprit de solidarité élevé, surmontant toutes les difficultés et adoptant des réformes dans son travail pour remplir efficacement ses fonctions.

Le président de l’Assemblée nationale a particulièrement insisté sur le volume considérable de tâches accomplies sous la direction de l’organisation du Parti de l’AN, qui a permis d’institutionnaliser les orientations et décisions stratégiques et historiques du Parti, jetant ainsi des bases juridiques solides au service du développement économique, culturel et social, de la construction du système politique, de la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines, de la consolidation de la défense, de la sécurité et des relations extérieures du pays.

Soulignant l’importance capitale de ce Congrès, le président de l’Assemblée nationale a déclaré qu’il visait à définir, de concert avec l’ensemble du Parti, des orientations stratégiques et contemporaines, guidant le développement de la nation.

Le rapport politique présenté aux délégués souligne que le mandat précédent a été jalonné de nombreux résultats positifs, largement reconnus et appréciés. Il définit des orientations, objectifs, solutions et percées de développement de l’organisation du Parti pour le mandat 2025-2030.

Quatre percées de développement pour le prochain mandat : diriger l’élaboration et le perfectionnement du système juridique ; moderniser le contenu et les méthodes de supervision et de prise de décision ; former, attirer et utiliser des ressources humaines de haute qualité ; et accélérer la transformation numérique dans les activités de l’AN et de l’Audit d’État.

VNA/CVN