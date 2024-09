L'ONU proclame le 6 juillet Journée mondiale du développement rural

Photo : AFP/VNA/CVN

En adoptant la résolution sans vote, l'Assemblée générale des Nations unies a pris cette décision pour souligner "l'importance cruciale du développement et de la transformation des zones rurales pour la réalisation des objectifs de développement durable (ODD)".

L'AGNU a invité tous les États membres de l'ONU, les organisations du système des Nations unies et d'autres organisations internationales et régionales, ainsi que les ONG, les particuliers et les autres parties prenantes concernées, à célébrer cette Journée mondiale du développement rural "en présentant et en encourageant (...) des activités concrètes en faveur du développement durable des zones et des communautés rurales".

Elle a également invité toutes les parties prenantes à contribuer à la Journée mondiale du développement rural et à la soutenir, demandant au secrétaire général des Nations unies de porter la résolution à l'attention de tous les États membres, des organisations du système des Nations unies et des autres parties prenantes concernées afin qu'elle soit célébrée comme il convient.

Le même jour, l'AGNU a adopté une résolution appelant à une organisation annuelle des Jeux des Nations unies, après ceux organisés pour la première fois à New York en avril-mai dernier, invitant les parties prenantes concernées à verser des contributions volontaires à un fonds d'affectation spéciale dédié.

Xinhua/VNA/CVN