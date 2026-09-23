Ouverture de la 48e édition du concours mondial WorldSkills à Shanghai

La 48 e édition du concours mondial WorldSkills s'est ouverte mardi soir 22 septembre à Shanghai, avec 1.385 concurrents venus de 68 pays et régions qui s'affronteront dans 64 épreuves.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le président chinois Xi Jinping a envoyé une lettre de félicitations à l'événement, qui a été lue lors de la cérémonie d'ouverture. Le Premier ministre Li Qiang a participé à la cérémonie d'ouverture et déclaré la compétition ouverte.

La Chine a dépêché 71 concurrents pour participer aux 64 épreuves couvrant six secteurs : les transports et la logistique, la construction et les techniques du bâtiment, la fabrication et les technologies d'ingénierie, les technologies de l'information et de la communication, les arts créatifs et la mode, ainsi que les services sociaux et personnels, selon les organisateurs.

La compétition rassemble de jeunes professionnels qualifiés du monde entier venus mettre en avant leur expertise et échanger leurs expériences.

La Conférence WorldSkills 2026 et l'Exposition WorldSkills Shanghai 2026 se tiendront également en marge du concours. Les épreuves s'achèveront le 27 septembre.

Le concours WorldSkills, organisé tous les deux ans par l'organisation WorldSkills International, est largement considéré comme le principal concours mondial de compétences professionnelles.

Sept métiers font leur apparition lors de cette édition du concours, notamment la technologie des véhicules ferroviaires, les systèmes aériens sans pilote, les technologies de sécurité intelligentes et les tests de logiciels, reflétant ainsi les nouvelles tendances du secteur et l'évolution de la demande en compétences professionnelles.

L'évolution du contenu des épreuves du concours WorldSkills reflète les transformations des secteurs d'activité et des métiers. La première édition du concours, organisée en Espagne en 1950, était principalement axée sur les métiers traditionnels tels que les professions du bâtiment et de l'industrie manufacturière, tandis que l'automatisation, l'expansion du secteur des services et l'essor d'Internet ont par la suite introduit de nouvelles compétences dans la compétition.

La Chine a rejoint l'organisation WorldSkills International en 2010 et a depuis participé à sept éditions du concours. Elle s'est classée première tant au nombre de médailles d'or qu'au classement général par équipe lors des quatre dernières éditions.

Les données officielles indiquent que la Chine compte plus de 220 millions de travailleurs qualifiés, dont plus de 72 millions de travailleurs hautement qualifiés. Les travailleurs qualifiés représentent environ 30% de la population active du pays, constituant ainsi un vivier de talents essentiel au développement économique et à la modernisation industrielle.

Selon les organisateurs, les discussions de la Conférence WorldSkills portent notamment sur l'intelligence artificielle, l'enseignement professionnel et les compétences futures, réunissant des décideurs politiques, des éducateurs et des représentants du monde de l'entreprise venus du monde entier pour échanger sur le développement des compétences et l'évolution des besoins en main-d'œuvre.

Le développement des compétences est également devenu un domaine de coopération en pleine expansion entre la Chine et les pays du Sud global. Au total, 17 ateliers Luban, des programmes de formation professionnelle mis en place conjointement par des institutions chinoises et des partenaires étrangers, ont été créés dans 15 pays africains, permettant de former plus de 10.000 jeunes Africains. Lors de l'événement de Shanghai, dix pays africains présentent conjointement un espace d'exposition dédié à l'Afrique.

Xinhua/VNA/CVN