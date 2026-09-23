Japon : un typhon tue sept personnes, des milliers de foyers sans électricité

Au moins sept personnes sont mortes et cinq autres sont portées disparues près de Tokyo et 58.000 foyers ont subi une coupure de courant temporaire en raison du passage du typhon Dujuan, ont annoncé mercredi 23 septembre les autorités nippones et le fournisseur d'électricité Tepco.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Un précédent bilan faisait état de quatre morts. L'agence météorologique japonaise a levé ou rétrogradé la plupart de ses alertes aux fortes pluies et glissements de terrain, alors que Dujuan continue de s'éloigner mercredi 23 septembre de la côte nippone en direction du Nord-Est.

L'Agence de gestion des incendies et des catastrophes a fait savoir que cinq personnes étaient mortes dans le département de Chiba, à l'est de Tokyo, et que deux autres avaient perdu la vie dans celui de Kanagawa, également limitrophe de la capitale.

Les opérations de recherche se poursuivent, cinq personnes étant portées disparues après des glissements de terrain, de même source.Dans le département de Chiba, 58.000 foyers ont subi une coupure d'électricité mardi matin 22 deptembre, selon Tepco. Et plus de 460 logements y ont été endommagés, d'après les autorités.

Plus de 1,6 million d'habitants de Tokyo et des régions voisines avaient été invités à évacuer en amont du passage du typhon, d'après l'Agence de gestion des incendies et des catastrophes. Plus de 275 vols avaient été supprimés.

Sur l'île d'Oshima, rattachée administrativement à Tokyo, un record de 832mm de précipitations en 48 heures a été constaté, soit plus de deux fois le niveau moyen pour un mois de septembre, a indiqué NHK.

Des typhons - des cyclones tropicaux - frappent souvent le Japon vers la fin de l'été et le début de l'automne.Selon les scientifiques, le réchauffement climatique provoqué par les activités humaines rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus meurtriers et plus destructeurs.

APS/VNA/CVN