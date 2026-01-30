Open d'Australie : une finale Sabalenka - Rybakina, comme en 2023

Comme il y a trois ans, les deux cogneuses du circuit Aryna Sabalenka et Elena Rybakina s'affronteront en finale de l'Open d'Australie après s'être qualifiées jeudi 29 janvier sans suspense pour la N o 1 mondiale, et avec un final très tendu pour la N o 5.

"Le boulot n'est pas fini mais je suis très heureuse d'être sortie gagnante de ce match difficile", a déclaré Sabalenka après n'avoir fait qu'une bouchée de l'Ukrainienne Elina Svitolina (12e) 6-2, 6-3 en 1h16.

Pour proposer ce match à sens unique, la Bélarusse s'était préparée à "très bien jouer" face à une adversaire qui, à 31 ans et après une maternité, avait écarté deux des meilleures très jeunes joueuses du circuit Mirra Andreeva (7e) en huitièmes de finale et Coco Gauff (3e) en quarts.

Après avoir sauvé deux balles de break dans le tout premier jeu du match, Sabalenka (27 ans) a posé sa patte sur la rencontre.

Nettement supérieure à Svitolina, elle s'est également appuyée sur un service très efficace même si elle n'a pas réussi le moindre ace de la partie.

Moment d'égarement

Passé un petit moment d'égarement qui lui a fait perdre son service en début de seconde manche, Sabalenka a aligné cinq jeux d'affilée, lâchant au passage en égalisant à 2-2 un grand rugissement digne du tigre tatoué sur son avant-bras gauche.

Elle a ensuite servi pour le match à 5-3 en bénéficiant de balles neuves et terminé sur un 29e coup gagnant.

À 31 ans, Svitolina jouait sa quatrième demi-finale en Grand Chelem après Wimbledon en 2019 et 2023 et l'US Open en 2019. Elle n'est encore jamais parvenue à se qualifier pour la finale.

Elle remontera néanmoins lundi 2 février dans le Top 10 mondial dont elle était sortie le 1er novembre 2021.

Pour Sabalenka, c'est donc Rybakina qui se dressera de l'autre coté du filet en finale samedi, comme en 2023.

Il y a trois ans, elle s'était imposée et avait remporté le premier de ses quatre titres du Grand Chelem à ce jour avec également l'Open d'Australie 2024 ainsi que les US Open 2024 et 2025.

"C'était une belle bataille mais elle avait joué un peu mieux que moi et avait mérité la victoire", s'est rappelé Rybakina après avoir éliminé l'Américaine Jessica Pegula (6e) 6-3, 7-6 (9/7).

Contrairement à sa prochaine adversaire, la gagnante de Wimbledon en 2022 n'a plus joué de finale du Grand Chelem depuis celle de Melbourne.

Ampleur

La Kazakhe (26 ans), qui s'appuie toujours sur un énorme service et une filière la plus courte possible du fond du court, a néanmoins ajouté de l'ampleur à son jeu : face à Pegula, elle a tenu les longs échanges du fond du court et est venue quelques fois au filet.

Heureusement pour elle car son service n'a pas été aussi efficace que lors de certains tours précédents.

"J'espère que samedi je servirai mieux qu'aujourd'hui", a-t-elle d'ailleurs lancé.

Rybakina détient le record d'aces depuis le début du tournoi (35) et en a ajouté six jeudi, mais tous dans le deuxième set. Et elle a terminé avec 55% de premières balles passées.

Pourtant, elle n'a pas eu à défendre la moindre balle de break dans la première manche.

La seconde a été plus compliquée et est franchement devenue tendue sur la fin.

"Le deuxième set a été épique (...) J'étais très nerveuse à la fin et je suis heureuse que ça ait tourné en ma faveur", s'est exclamé Rybakina.

Par deux fois, elle a servi pour le match : à 5-4 (après avoir manqué trois balles de match à 5-3 sur le service de Pegula) et à 6-5. Mais par deux fois, elle s'est crispée et l'Américaine a au contraire lâché ses coups pour pousser le dénouement au tie break.

Là encore, Pegula s'est battue et a eu deux occasions d'égaliser à un set partout sans y parvenir.

Finalement, Rybakina s'est offert une quatrième balle de match sur un ace et a conclu sur un retour gagnant.

