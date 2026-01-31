Chine : les subventions pour la garde d'enfants profitent à plus de 30 millions de bébés

>> Chine : des propositions visant à promouvoir le développement global des femmes
|Des enfants apprennent à jouer des tambours africains dans une crèche de la ville de Qingdao, dans la province du Shandong, dans l'Est de la Chine, le 4 novembre 2025.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Concernant les demandes approuvées en 2025 qui n'ont pas encore été versées, le ministère exhortera les autorités compétentes à inviter les gouvernements locaux à accélérer le processus, a ajouté Mme Liu.
L'objectif est de garantir que toutes les aides en attente soient versées dans leur intégralité d'ici la fin mars 2026, selon la responsable.
La Chine a mis en place en 2025 un programme national de subventions pour la garde d'enfants dans le cadre d'une initiative plus large visant à soutenir les familles et à encourager les naissances.
Ce programme permet d'offrir aux familles 3.600 yuans (environ 516 dollars) par an pour chaque enfant de moins de trois ans.
Xinhua/VNA/CVN