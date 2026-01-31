Chine : les subventions pour la garde d'enfants profitent à plus de 30 millions de bébés

La Chine a distribué jusqu'à présent des allocations familiales à plus de 30 millions de bébés, a déclaré vendredi 30 janvier Liu Ying, directrice adjointe du département de la sécurité sociale du ministère des Finances, lors d'une conférence de presse.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Concernant les demandes approuvées en 2025 qui n'ont pas encore été versées, le ministère exhortera les autorités compétentes à inviter les gouvernements locaux à accélérer le processus, a ajouté Mme Liu.

L'objectif est de garantir que toutes les aides en attente soient versées dans leur intégralité d'ici la fin mars 2026, selon la responsable.

La Chine a mis en place en 2025 un programme national de subventions pour la garde d'enfants dans le cadre d'une initiative plus large visant à soutenir les familles et à encourager les naissances.

Ce programme permet d'offrir aux familles 3.600 yuans (environ 516 dollars) par an pour chaque enfant de moins de trois ans.

Xinhua/VNA/CVN